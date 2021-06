'U šali sam obukao gaćice od šogorice, a sad me supruga traži da to radim stalno'

Od početka pandemija supruga i ja smo se počeli intenzivno družiti s njenom sestrom, koja bi svratila k nama ili mi k njoj, ispričao je anonimni 47-godišnji muškarac u svom pismu The Sun kolumnisici i psihoterapeutkinji Deidre Sanders.

- Jednom smo bili kod nje i ja sam otišao na kat gdje sam ugledao hrpu njenog čistog rublja: kako sam čuo da njih dvije dolje pričaju, odlučio sam, samo za zabavu, isprobati jedne gaćice - kaže on.

Ubrzo je, priča, njegova supruga otvorila vrata i gledala ga takvog: ali umjesto da se šokira, rekla je da ju to uzbuđuje.

- Sad se svakih par dana ušuljam u sobu šogorice i radim selfije u različitim gaćicama, koje kasnije pokazujem ženi - kaže on.

Iako nikad nije mislio da će nositi ženske gače, dodaje, supruzi se to toliko sviđa da mu nije problem ponekad ga obući, no istovremeno se pita i je li to normalno'...

- To je češće nego što nego što vjerojatno mislite - odgovorila mu je Deidre, a neki muškarci žensko donje rublje vole nositi jer se njima sviđa kako se u njemu osjećaju.

Za mnoge od njih, napominje Deidre, nošenje ženske odjeće ima duboke korijene u uspomenama iz djetinjstva i kaže da je i sama u svojoj karijeri seks terapeutkinje susrela mnoge muškarce koji to rade ili barem o tome maštaju.

- Tu nema ničeg lošeg; problem je samo u tome što nosite rublje šogorice i to bez njenog pristanka - zaključila je Deidre i poručila mu da zamoli suprugu da mu kupi novo...

