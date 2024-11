U ovom selu sunce neće izaći sve do siječnja: Znate li što je polarna noć?

Nakon što je imao 30 minuta dnevnog svjetla, grad Utqiaġvik na Aljasci, ranije poznat kao Barrow, doživio je svoj posljednji zalazak sunca ove godine prije nekoliko dana, ulazeći u razdoblje poznato kao "polarna noć", piše USA Today. Utqiaġvik je "ekonomsko, prometno i administrativno središte" za Sjeverni Slope Borough te je 1958. godine postao grad prve klase. Prema popisu stanovništva iz 2020. godine, grad ima nešto manje od 5.000 stanovnika.

Sunce neće izaći sve do siječnja. Prema podacima Weather Channela, ovo se događa svake godine zbog nagiba Zemlje koji pomiče Sjevernu hemisferu dalje od Sunca, što rezultira time da bilo koje područje unutar Arktičkog kruga izlazi iz Sunčeve vidljive linije. Tijekom polarne noći, Sunce "nikada ne proviri iznad horizonta," što sprječava postojanje pravog "dnevnog svjetla," navode. Međutim, to ne znači da je potpuno mračno 24 sata dnevno u područjima koja prolaze kroz polarnu noć. To je zbog doba dana koje se naziva "građanski sumrak," prema Weather Channelu.

Građanski sumrak odnosi se na dio dana kada je Sunce unutar 6 stupnjeva ispod horizonta. U Utqiaġviku građanski sumrak traje otprilike 3 sata na dan zimske solsticije i do 6 sati prvog i posljednjeg dana polarne noći. Polarna noć traje oko 65 dana, prema podacima Weather Channela, a trajanje ovog razdoblja ovisi o tome koliko ste udaljeni od Sjevernog pola. Očekuje se da će Sunce ponovno izaći u Utqiaġviku 22. siječnja u 13:15 sati, prema Fox Weatheru.

