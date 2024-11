Simulacija prikazuje kako bi izgledao put oko svijeta brzinom svjetlosti: Trepni i propustit ćeš!

Vjerojatno ste čuli kako ljudi kažu da mogu nešto učiniti "brzinom munje" ili "brzinom svjetlosti", ali jeste li se ikada zapitali koliko je to zapravo brzo… Brzina kojom svjetlost putuje ne mijenja se, a prema teoriji relativnosti, to je gornja granica brzine kojom tvar ili energija mogu putovati kroz svemir, prenosi Lad Bible. To je konstanta koja iznosi točno 299,792,458 metara u sekundi. Ta brzina je za većinu ljudi gotovo nezamisliva, pa je vidjeti je u videu mnogima otvorilo oči.

Na svom najširem dijelu (ekvatoru), naš planet ima opseg od 40.074,275 kilometara, pa kako bi izgledalo obići tu udaljenost brzinom svjetlosti? U YouTube videu, koji je postao viralan s više od 25 milijuna pregleda, možete dobiti odgovor. Video započinje prikazom nekoliko scena koje ljudi mogu zamisliti kao brzinu svjetlosti, prije nego otkrije da bi cijelo putovanje trajalo nevjerojatnih 0,13 sekundi. Mogli biste i propustiti taj dio videa, ako trepnete… Dogodi se u tren oka, a zatim je u videu objašnjeno osam kadrova koji čine putovanje.

Korisnici su pohrlili u komentare kako bi podijelili svoje misli, pa je jedan korisnik primijetio: "Još je luđe da, koliko god svjetlost bila brza, Sunce je toliko daleko da još uvijek treba 8 minuta i 20 sekundi da sunčeva svjetlost stigne do Zemlje." Drugi je rekao: "Činjenica da je Tihi ocean zauzeo 2 kadra puno govori o tome koliko je ta stvar masivna."

Treći je dodao: "Zamislite putovati ovom brzinom milijardu godina bez prestanka, i još uvijek ne stići do ruba svemira. Nevjerojatno." Neki su gledatelji otkrili i grešku koja se potkrala u videu, odnosno zemlju koja nije na putu ekvatora, pa se svejedno našla u videu. No, kako god, zaista impresivna simulacija, pregledana preko 25 milijuna puta, a komentar je pod video ostavilo gotovo 30.000 korisnika.

