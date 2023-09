Tvrdi da sa 65 godina ima najbolji seks u životu: 'Pomaže mi da ostanem mlada'

65-godišnja Bobbi Parker Hall (65) podijelila je neke od svojih najboljih savjeta za očuvanje mladosti. Ključni dio njezinog mladolikog izgleda? Odličan seksualni život. Bobbi je ranije podijelila svoje tajne kako izgledati bolje u 60-ima nego ikada prije, a to su bile samopouzdanje, pravilna prehrana i nesputanost vježbanjem s utezima. Sada je ova mišićava žena podijelila još više savjeta, uključujući brigu o koži, prkošenje stereotipima i, što je najvažnije, puno seksa, prenosi Metro.

'Tako je ludo shvatiti da u svojim godinama imam najbolji seks u životu', rekla je fitness trenerica, 'Sada sam u sretnom braku već sedam godina i ova me nova dinamika uvjerila da je izrazito seksualna veza neosporeni ključ dobrog starenja. Zbog intimnosti koju dijelim sa svojim suprugom, Deanom, osjećam dubok osjećaj bliskosti i sigurnosti na toliko mnogo razina, da sada uživam u višestrukim orgazmima svaki put kad imamo seks'.

'Ova dubina zadovoljstva i intimnosti je dragocjena. To je jedan od najzanemarenijih aspekata života. Seks ne mora prestati u određenoj dobi', poručuje Bobbi. Ova mama dvoje djece sada želi podijeliti svoje savjete kako bi pomogla starijim ženama da uđu u najbolju formu u svom životu. Bobbi, koja se često natječe na turnirima u bikiniju, rekla je: 'Što se tiče fizičkih savjeta, održavajte mišiće i fleksibilnost, koji se mogu izgraditi u bilo kojoj dobi. Održavajte zdravu tjelesnu težinu i odvojite vrijeme za njegu svoje kože'.

'Koristite pilinge za tijelo kako biste ga održali glatkim, vlažnim i hidratiziranim', dodaje, 'Često idite u prirodu kako biste obnovili tijelo, um i duh. Također, držite se podalje od svih proizvoda koji sadrže previše kemikalija'. Bobbi također vjeruje da je, kada je riječ o dobrom starenju, zdrav način razmišljanja jednako važan kao i tjelesna aktivnost.

Rekla je: 'Učinite svoj osobni mir glavnim prioritetom u životu i tjerajte sebe da nastavite rasti u svom odnosu sa samim sobom. Odbijte dopustiti bilo kakvim stereotipima o starenju da vas blokiraju u postizanju vaših ciljeva. Budite pozitivan uzor sljedećoj generaciji identificirajući se kao osoba u dobroj formi bez obzira na godine. Željno tražite nove načine da se kreativno izrazite, kao sredstvo za opuštanje i smanjenje stresa. Također je od vitalne važnosti nastaviti istraživati ​​nove načine za rast, učenje i pronalaženje hrabrosti učiniti ono što ste oduvijek željeli, ali to još niste učinili'.

Nakon što se razvela, Bobbi je izjavila da joj je fitnes nešto što joj je pomoglo da se mentalno, fizički i emocionalno vrati na pravi put. Rekla je: 'Otkrila sam da je to jedna od najboljih stvari za pomoć pri ponovnom pokretanju vašeg života. Mislim da nije važno koliko imamo godina - žene se uvijek žele osjećati privlačno i poželjno. Čak i sa 80 godina, vidjela sam to, uvijek nam je stalo do toga kako izgledamo'.

'Ali, nemojte pretjerati s estetskim operacijama, osijedite ako želite, samo trebate prihvatiti gdje ste s godinama. Neprestano sam zadivljena kada otkrijem da su godine koje sam provela izazivajući samu sebe da ostanem u formi i tijela i uma omogućile prevladavanje stereotipa o starosti. Idem naprijed u životu zabavljajući se sa svojim prijateljima i obitelji, vodeći najdublje razgovore i s najvećim samopouzdanjem', zaključuje Bobbi.

