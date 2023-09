Zagrepčanin na dan svog vjenčanja izgubio prstenje: 'Što mi je rekla žena? Nije se ljutila...'

Ne mogu vjerovati da sam ih u silnoj žurbi izgubio, a još sam ih ostavio za kraj da budu na sigurnom dok druge stvari stavljam u auto, rekao je Zagrepčanin Ž. Đ. novinarima 24sata. Vjenčano je prstenje izgubio u petak 15. rujna netom prije svog vjenčanja, a oba su prstena taj datum imala ugraviran. "Ostavio sam ih na krovu auta i krenuo. Prstenje je bilo sigurno u staklenoj kutijici. Ma u glavi je bilo sto misli i sto stvari koje je trebalo srediti. Kada sam ušao u auto, naravno sa željom da sve pođe po planu, zaboravio sam uzeti prstenje sa sobom. Ostalo je u kutijici, na krovu... Kako mašeš ljudima, pozdravljaš ih, ni ne kužiš da si nešto zaboravio..." Sve je, kaže, bilo super do prvog zavoja, a kutijica je vjerojatno tada pala s krova. "Dan nakon sam u tom istom zavoju našao komadiće stakla od kutijice i dekoraciju koja je bila s njima. Najtužnije je što sam našao i trakice koje su na prstenlju bile svezane u mašnice. To znači da ih je netko vjerojatno pronašao i namjerno uzeo, bez namjere da ih vrati. Ipak, sve je dobro završio. Supruga i ja se nismo time previše zamarali i nismo dopustili da nam to pokvari dan", objasnio je.

Jedino što ga je taj dan mučilo, rekao je, bila je grižnja savjesti zbog izgubljenih prstena. "Žena nije bila ljuta, iznenađujuće, reagirala je pozitivno. Znala je da nije namjerno pa zato nije vidjela razlog ljutnji. Shvaća da mi je bio propuh u glavi zbog svih silnih obaveza na koje smo morali misliti i da nije nimalno bilo namjerno jer smo čitavo vrijeme pričali o njima, kako ih ne smijem zaboraviti. Cijelo vrijeme mi je govorila "nemoj ih zaboravit, nemoj ih zaboravit", ali eto nisam ih zaboravio već sam ih izgubio", našalio se.

Par je od rodbine posudio njihove prstenje i s njim su se oženili. "Imali smo lažno prstenje za crkvu i rezervni plan, gledali smo od koga možemo posuditi prstenje čisto da imamo nešto s čime možemo obilježiti svoju ljubav. Nismo ni prvi ni zadnji koji su zaboravili ili izgubili prstenje. Uzeli smo rezervne prstenje braće i njihovih žena. Znali smo samo da nećemo otkazati vjenčanje nakon mjeseci planiranja. Ne znam tko bi odgodio vjenčanje. Da sam slomio nogu, ja bih se i dalje pojavio", rekao je.

Nestanak prstena su objavili u Facebook grupama te su se raspitali u lokalnim kafićima i dućanima, no nitko nije niti vidio niti čuo za izgubljeno prstenje. Oni se ipak nadaju da će se pojaviti netko tko će ih vratiti. "Da to netko želi vratiti, vratio bi. Ne bi skidao uopće te vrpce koje su bile zavezane na njima. Nema razloga. Netko je vjerojatno vidio laku zaradu ili su mu se možda svidjeli pa ih je dolučio prisvojiti. Malo mi je tužno da netko uzme prstenje koje na sebi ima baš taj datum i ugravirano. Znali su sigurno da će se netko vratiti po njih", rekao je.

Iako su im ljudi u komentarima ispod Facebook objave pisali da im je to znak, oni smatraju da materijalni gubitak nije odraz njihove ljubavi. "Gubitak prstena je nevažan u usporedbi s odnosom kojeg imam s partnericom. Veći mi je znak kada se netko svađa i tuče po cijele dane nego kada se ovako nešto izgubi čisto zato što nisi bio svoj. To je bio poseban dan, normalno je da si pod tremom. Mi ćemo svakako dati napraviti nove", zaključio je.

