Trudnica ispričala da svekrva želi zadržati njen test na trudnoću za uspomenu: 'Meni je to bolesno!'

Većina roditelja čuva uspomene iz djetetovih prvih mjeseci i godina; poput prvih mliječnih zubi ili prvog odrezanog pramena kose; no malo ih čuva test koji im je pokazao trudnoću; a sigurno još manje pozitivnih testova čuvaju bake...

Jedna je trudnica tako na Redditu ispričala kako njena svekrva očajnički želi jednu od prvih uspomenu na svoje buduće unuče pa je odlučila zadržati njen test.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu...

- Nedavno sam saznala da sam trudna, a muž i njegova obitelj su više nego sretni. On se naime prije mene već dvaput ženio, no deset godina nije mogao imati djecu pa će njegova mama sada s ovim djetetom postati baka po prvi put - ispričala je.

Zato im je, kaže, da proslave priredila večeru na kojoj je spomenula da je već počela 'stvarati uspomene' na svog unuka, a na pitanje 'zar je netko već kupio nešto za bebu?', buduća je baka rekla da joj je sin donio snahin iskorišteni test na trudnoću i poklonio joj ga

.- Bila sam zgrožena pa sam pogledala muža kao 'jesi li stvarno to napravio?' a on je kimnuo smiješeći se - kaže trudnica i dodaje kako njoj to 'nije normalno, posebno jer je na testu bio njen urin...'

Ipak, kad je to i rekla na glas, svi su je za stolom optužili da pretjeruje, a zamjerili su joj i što je svojim zgražanjem 'suprugovoj obitelji upropastila veselje'.

- Nakon prvotnog šoka sam mužu i svekrvi otvoreno rekla da su oboje odvratni, a on je samo ponavljao da ne vidi u čemu je problem; jer je test 'samo izvadio iz koša za smeće i stavio ga u plastičnu vrećicu koju je onda odnio svojoj mami...'.

- Učiniti to bez vašeg dopuštenja je bizarno, a još je gore onda vas kriviti jer ste uznemireni. Pristojni ljudi bi se,ako se vi već tako osjećate, riješili testa i ispričali se - napisala je jedna osoba u komentarima.

- Čudno mi je i odvratno uopće vaditi test iz smeća, a kamoli ga potajno proslijediti dalje - dodao je netko, a prenio Mirror.

