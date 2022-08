'Trudna sam sa svojim bivšim koji me varao: Ne mogu ga podnijeti i ne želim ga u svom životu'

- Saznala sam da sam ostala trudna nekoliko tjedana nakon što sam prekinula s bivšim koji me stalno varao. Bili smo zajedno nešto više od dvije godine, a on se to cijelo vrijeme sastajao s drugim ženama. Otkrila sam da je stalno bio aktivan na stranicama i aplikacijama za upoznavanje žena, a vidjela sam i njegove poruke s drugim ženama s kojima se i sastajao po hotelima - napisala je jedna žena za The Sun.

Iako nisu živjeli zajedno, većinu su noći provodili zajedno. Ona mu se jedva odlučila otvoriti nakon što ju je njezin dečko u prethodnoj vezi također prevario, pa se sada osjeća zaista povrijeđeno, tužno i izdano. S njim je htjela planirati obitelj, no ne na ovaj način.

- Rekla sam mu da ja tražim nešto ozbiljno i on je rekao da traži isto, a ponašao se kao pravi džentlmen. Sada znam da je sve što mi je rekao bila laž, a samo nekoliko tjedana nakon prekida je već u drugoj vezi, tako da mislim da me nije niti volio - nastavila je.

Blokirala ga je i izbrisala na svim društvenim mrežama, a za bebu mu uopće ne želi reći jer ga ne želi natrag u svom životu. No, dvoumi se je li u redu da mu to prešuti, iako smatra da će njoj i bebi biti bolje bez njega.

- Ne postoji zakonska obveza da svom bivšem kažete da ste trudni, ali ako ćete roditi njegovo dijete, on ga ima obvezu barem financijski uzdržavati. Ako mislite da se možete snaći kao samohrana majka i da ne trebate njegovu financijsku potporu, ne trebate reći ništa. No, razmislite kada za par godina vaše dijete počne postavljati pitanja o ocu i izrazi želju da ga upozna. Ako vaš bivši neće znati da dijete uopće postoji, to može uzrokovati velike probleme - odgovorila joj je Deidre.

