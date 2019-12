Tko prvi nađe ukras s kiselim krastavcem, čeka ga velika sreća

Na prvi pogled stakleni krastavčić među uobičajenim crvenim i zelenim kuglicama i srebrnim i zlatnim trakicama može se činiti pomalo čudnim. Ali kako piše countryliving.com, kaže se da je to "slučajno viđenje" - i dio tradicije praznika u Starom svijetu. Postoji nekoliko varijacija, ali priča ide kako će prvo dijete koje će pronaći božićni ukras od kiselih krastavaca dobiti prvi poklon, dodatni poklon ili će prvi darivati nekoga.



Iako čudan običaj poznat kao "Weihnachtsgurke" ili "Božićni krastavac", navodno vuče korijene iz Njemačke, kada je njih 2057 ispitano, utvrđeno je da 91 posto njih nije znalo za ovu tradiciju. Zapravo je najpopularnija na Srednjem zapadu. S obzirom na to da je u Njemačku migriralo jako puno stanovništva od tamo, smatra se da je to njemački običaj.

Kako je nastao ovaj običaj, nitko ne zna sa stopostotnom sigurnošću. U jednoj priči zlobni gostioničar zarobio je dva dječaka u bačvi s krastavcima, a Sveti Nikola ih je oslobodio. Drugi kažu da je vojnik iz građanskog rata (i njemački imigrant), koji je bio zatvoren u Gruziji, molio i da mu je netko dao krastavčić, što ga je na kraju spasilo. Ali treća teorija sugerira da je možda riječ o pukoj marketinškoj shemi. U 1840-ima njemački puhači stakla izrađivali su ukrase u obliku voća i orašastih plodova, pa su kiseli krastavci možda bili dio toga, a do 1880-ih ih je FW Woolworth Company uvrstila u prodaju.



Ako želite ove godine isprobati ovu tradiciju, evo nekoliko ukrasa koje možete kupiti:

