Sve o limfnoj drenaži: Pomaže pri smanjenju upale, a preporučuje se i nakon operacije

Masaže limfne drenaže osmišljene su za povećavanje protoka tekućine u tijelu da bi došlo do manjeg nakupljanja, a mogu pomoći i u povećanju cirkulacije krvi i imunološke funkcije. Limfne žile dizajnirane su za redovito premještanje tekućine koja je ispunjena raznim tvarima poput proteina, minerala i bijelih krvnih stanica kroz tijelo, piše Goop.

Kada grčimo mišiće dok se krećemo, tada se stvara pritisak koji omogućuje protok tekućine. Limfni sustav može biti oštećen zbog limfedema, kronične bolesti koja dovodi do nakupljanja tekućine u tijelu, operacija, kronične upale ili nedostatka kretanja tijekom dugog razdoblja.

Onda se u tijelu može nakupiti višak tekućine, što zauzvrat oštećuje imunološki i krvožilni sustav. Tina Tsan, certificirana terapeutkinja limfne drenaže, već 18 godina izvodi ovu vrstu masaže prvenstveno za klijente s limfedemom, kroničnom bolesti koja dovodi do nakupljanja tekućine u tijelu. Tekućina se nakon masaže iz tijela eliminira mokrenjem.

U posljednjih pet godina česti klijenti su joj postali postoperativni pacijenti. Liječnici na limfnu drenažu upućuju osobe koje su imale ortopedske operacije, a sve češće upućuju i one koji su bili na estetskim operacijama poput liposukcije, ugradnje grudi, zatezanje trbuha, brazilskog podizanja stražnjice i zatezanja lica.

"Svi ovi kirurški zahvati rezultiraju postkirurškim oticanjem", rekla je Tsan. Razlog tomu je što većina operacija neizbježno ometa limfne žile koje omogućuju cirkuliranje tekućine kroz tijelo.

Također, Tsan je objasnila i da sve više ljudi traži drenažne masaže i iz nekirurških razloga poput smanjenja upale uzrokovane lupusom, lajmske bolesti, reumatoidnog artritisa, probavnih problema i drugih upalnih stanja. Na masaže dolaze i klijenti koji žele masaže za preventivnu njegu da svom tijelu pomognu u detoksikaciji, poboljšaju cirkulaciju i podrže imunitet.

Za one koje zanima pomažu li masaže limfne drenaže u regulaciji tjelesne težine, Tsan kaže da nema znanstvenih dokaza koji podupiru takvu učinkovitost. Masaže mogu pomoći kod nadutosti jer mogu pomaknuti nakupljanje tekućine u području trbuha i smanjiti upalu. no "konkretno emulgiranje masti da bi vam se pružio ravan trbuh, mislim da to ne čini", objasnila je.

Kada tražite stručnjaka za limfnu masažu, ključne su akreditacije. Oni koji imaju akreditaciju CLT, certificirani terapeut za limfedem, ili MLD, ručna limfna drenaža, su najugledniji terapeuti. Tsan preporučuje da odabranog terapeuta pitate je li obučen za Vodderovu metodu. Radi se o izvornoj, ručnoj tehnici masaže limfne drenaže. Ako je terapeut obučen za nju, to je dobar znak da su dobro obučeni. Možete dobiti i mehaničku masažu limfne drenaže Iconne tehnologijom. To je jedinstveni uređaj koji nježno usisava i masira kožu, pružajući tisuće mikrostimulacija u minuti.

