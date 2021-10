Svako jutro budi se u 5 kako bi se našminkala i sredila: ‘Neka druge mame dovode djecu u školu nesređene, ja neću’

Rachel Gardener, 37-godišnja samohrana majka podijelila je priču o osudama društva na temelju tuđeg života i navika. Naime, kako piše u svojoj ispovijesti, ona spava samo šest sati jer ustaje već u 5, prije sina, a za to ima, kako kaže, dobar razlog.



Dan započinje spremanjem u kupaonici koje podrazumijeva sve - od tuširanja, pranja zubi i umivanja do slaganja frizure i nanošenja šminke. Zatim odlazi u sobu gdje je već večer prije pripremila odjevnu kombinaciju koju će tog dana nositi. Rachel kaže kako jutarnja rutina spremanja traje tri sata jer si ne može dopustiti da izađe van, a da nije sređena, još manje da dijete vodi u školu bez šminke. "Neka druge mame dolaze u pidžami, ja neću", kaže samopouzdano.



Kaže kako ne osuđuje nikoga, ali nije za to da se majke ne sređuju. "Trebate pronaći vrijeme za sebe, ako mogu ja kao samohrana majka sve to napraviti, možete i vi koje imate muževe. Radije ću izgubiti sat spavanja nego biti nesređena za dan. Štikle i šminka mi podižu samopouzdanje."

Mnoge mame ju, kaže, osuđuju i komentiraju jer troši toliko vremena na sebe i svoj izgled. "Odbijam biti neuredna mama, nikada me nećete vidjeti da loše izgledam. Oni koji me komentiraju su samo ljubomorni."



Otkrila je i da nikada ne baca smeće ili uzima poštu bez šminke, a čak se sredila i kada je išla roditi sina. "30 sati sam bila u rađaoni i nije mi palo napamet da skidam šminku. Ispitivala sam sestre je li mi se negdje nešto razmazalo."



Rachel otvoreno priznaje da joj je izgled na vrhu liste prioriteta, ali uz to želi pokazati sinu da su jednako važni obrazovanje i inteligencija, prenosi The Sun.

