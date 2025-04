Zavirila u muški grupni chat svog partnera: Ono što je pročitala ju je šokiralo

Jedna žena je na društvenim mrežama otkrila kako je uznemirena i neodlučna nakon što je vidjela poruke iz muške grupne chat-grupe svog partnera te se sada pita treba li ga suočiti s tim. Svoju priču podijelila je na forumu 'Jesam li nerazumna?' na britanskoj stranici Mumsnet, zajednici na kojoj žene traže savjete od drugih žena. U svojoj objavi navela je da ima blisku prijateljicu koja trenutno prolazi kroz 'teško razdoblje' sa svojim partnerom. Kaže da je prijateljica počela sumnjati da je njezin partner nevjeran pa je krišom pregledala njegove poruke. Autorica objave kaže da njezina prijateljica nije pronašla dokaze nevjere, ali jest naišla na uznemirujuće poruke u muškoj grupnoj chat-grupi – čiji je član i partner same autorice, prenosi People.

Žena tvrdi da joj je prijateljica poslala fotografije nekih od tih poruka, i tako je saznala da njezin partner koristi stvarno neprikladne izraze kad govori o drugim ženama, uključujući članice šire grupe njihovih prijatelja. U jednoj poruci, njezin je partner napisao da 's njom ne bi jahao', govoreći o jednoj ženi iz njihovog društva. U drugoj je poruci napisao da je druga poznanica 'sigurno loša u seksu jer ne zna nikoga s takvim tijelom tko je tako dugo sam'. 'Trebam li mu išta reći?' pitala je žena članice foruma. Dodala je: 'Mogla bih tako odati da je moja prijateljica špijunirala svog dečka, i ne želim joj time stvoriti probleme. Ali istovremeno, jako sam uzrujana zbog načina na koji je moj partner govorio o moje dvije prijateljice.'

Odgovori su bili podijeljeni oko toga treba li suočiti partnera s privatnim porukama koje je vidjela. 'Imam i ja privatne chatove sa svojim najboljim frendovima na WhatsAppu [...] koji znaju biti začinjeni. Možda ponekad pretjeramo… ali sve je to bezazleno, samo zezancija. Tvoja prijateljica koja špijunira pa tebe uvlači u svoje bračne probleme – to je gore', napisala je jedna osoba. 'Zaboravi', rekla je druga. 'Tvoja prijateljica nije trebala zavirivati u taj chat, a još je gore što ti je to prenijela. Nemoj kontrolirati kako se tvoj dečko ponaša sa svojim prijateljima. Ispast ćeš kao da ga želiš nadzirati.'

Drugi su pak rekli da bi ih takve poruke natjerale da reagiraju – pa čak i preispitaju vezu. 'Ja bih ga suočila s tim. Neke žene ne bi to doživjele, ali tebi je očito važno. Meni bi to bilo užasno, i ne znam bih li mogla prijeći preko toga', napisala je jedna korisnica, dodajući kako je takav način konverzacije 'odvratan'. 'To ti daje zanimljiv uvid u to kako tvoj partner doživljava žene… iskreno, to bi promijenilo način na koji ga vidim', dodala je druga. Još jedna osoba zaključila je: 'Šokirana sam što neki kažu da to treba ignorirati – ja ne bih mogla biti u vezi s nekim tko tako ogavno govori o ženama.'

