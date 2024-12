Stručnjakinja za govor tijela otkrila: Evo kako ćete znati da vas netko laže u oči

Znate li kako prepoznati lažljivca? Jeste li ikada primijetili da vas netko laže, a gleda vas u oči? Iako nijedan znak ne jamči da vas netko pokušava prevariti, postoje uobičajeni signali na koje možete obratiti pozornost. Stručnjakinja za govor tijela Vanessa Van Edwards otkrila je nekoliko tragova koji vam mogu pomoći u otkrivanju lažljivca, piše Mirror.

"Većina ljudi može prepoznati laž s točnošću od samo 54 posto. Bolje je baciti kovanicu. Mi smo vrlo loši u prepoznavanju lažljivaca i važno je to znati o sebi. Ne bismo trebali precijeniti svoju sposobnost da prepoznamo laži. Obično nismo dobri u tome", otkrila je Vanessa u jednom podcastu. Objasnila je da postoje određeni statistički znakovi prijevare, odnosno znakovi koje, uvijek iznova, istraživanja otkrivaju da lažljivci obično rade. No, ne rade ih nužno uvijek.

Kao prvu stvar, Vanessa je rekla da obratite pažnju na podizanje intonacije, što može zvučati kao da netko postavlja pitanje, iako to zapravo nije slučaj. "Ako iznenada čujete intonaciju pitanja na nekoj tvrdnji, broju ili vremenskoj liniji, tada kažem, hajde da se zadržimo na tome i razgovaramo o tome. Na primjer, spomenuli ste da broj iznosi 500 tisuća. Odakle taj broj? Želim to čuti ponovo. Provjerimo jesam li to ispravno čula. To je samo mali crveni signal koji kaže da trebaš dublje zaroniti. Ništa od toga nije znak laži, samo je znak da trebaš istražiti dublje", rekla je stručnjakinja.

Još jedan znak mogućeg laganja je i pad glasnoće. "Kada smo tjeskobni ili nervozni, tada gubimo volumen i dah. To često čujem u prodajnim pozivima. Uvijek znam koji je dio prodajne prezentacije čini moje poduzetnike najnervoznijima jer gube volumen", rekla je Vanessa. Ako gledate neverbalne znakove, treba tražiti nepodudarnosti u kojima verbalno ne odgovara govoru tijelu. "Najveći, najočitiji je onaj kada netko kaže da, ali odmahne glavom ili kaže ne, ali kimne glavom", objasnila je. Dodala je i da postoji kulturološka iznimka jer u Indiji, Bugarskoj i Pakistanu klimaju glavom malo drugačije stoga ovo "pravilno" ne vrijedi uvijek.

"Laganje možete primijetiti kod neusklađenih izraza lica. Najveći znak za lažljive, kako istraživanje pokazuje, je gađenje. Gađenje je izraz koji ljudi naprave, a da to zapravo ne shvaćaju, i to je prisutno u svim kulturama. Kada nam nešto ne sviđa ili kad osjetimo loš miris, tada naboramo nos i pokažemo gornje zube. Primijetit ćete da se lažljivci obično osjećaju prljavo kada lažu pa će često pokazati gađenje prema sebi zbog laži", zaključila je.