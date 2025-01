Stručnjaci otkrivaju: Ove tri namirnice 'ubojice' su bubrega, izbacite ih iz prehrane

U ovo doba godine, mnogi se fokusiraju na prehranu kako bi izgubili koji kilogram pa je lako previdjeti određene prehrambene obrasce koji bi mogli štetiti tijelu – posebno organima poput bubrega. Stručnjaci kažu kako zdravlje bubrega ovisi i o našim životnim odabirima, uključujući dovoljno sna, pravilnu hidrataciju i umjereno korištenje lijekova protiv bolova koji se izdaju bez recepta. No, napominju i kako postoje određene namirnice koje 'uništavaju' bubrege i koje biste definitivno trebali izbjegavati ako ih želite održati zdravima, piše BestLife.

Gazirani napitci: U nedavnom videu objavljenom na TikToku, naturopatska liječnica Janine Browning izdvojila je tri specifične namirnice koje biste trebali smanjiti ili potpuno izbaciti iz prehrane zbog zdravlja bubrega. Na prvom mjestu ističe gazirane napitke s visokim sadržajem šećera. 'Oni su bogati šećerom i fosforom, mineralom koji može biti posebno težak za vaše bubrege – osobito ako imate bolest bubrega', upozorava Browning u svojoj objavi. Prema stručnjacima, problem nije samo u sastojcima. Pića s visokim sadržajem šećera mogu pridonijeti pretilosti, što zauzvrat dovodi do osnovnih zdravstvenih problema poput hipertenzije i dijabetesa, dva vodeća uzroka bolesti bubrega.

Suhomesnati proizvodi: Nisu samo slatki proizvodi ti na koje trebate pripaziti ako želite zdrave bubrege. Sljedeća stavka na popisu Janine Browning su prerađeni mesni naresci poput šunke, salame i drugih uobičajenih namirnica za sendviče.

'Ti suhomesnati i delikatesni proizvodi vrlo su bogati solju i nitratima – a nitrati su loši za zdravlje bubrega', kaže ona. Osim visokog sadržaja soli, visokoprerađeni proizvodi poput narezaka sadrže i dodatke poput zasićenih masti, rafiniranih ugljikohidrata i dodanih šećera, dok im nedostaju važni nutrijenti poput vlakana i proteina. Ako vam je teško izbaciti ih iz prehrane, pokušajte se držati proizvoda poput puretine i piletine te uvijek birajte verzije s niskim sadržajem nitrata i soli.

Konzervirana hrana: Browning kaže da kod konzervirane hrane postoji sličan problem kao kod narezaka, a to je prvenstveno visoki udio soli. "To nije prirodna sol poput mineralom bogate morske soli, to je obično jodirana sol koja se koristi za očuvanje hrane", kaže Browning. Kao i uvijek, biranje konzervirane hrane s niskim sadržajem soli, poput juha, graha i povrća, može smanjiti ovaj učinak. Također može pomoći da ocijedite hranu prije kuhanja ili konzumacije, savjetuju stručnjaci Medical News Todaya.

Kada je riječ o zdravlju bubrega, izbjegavanje određenih namirnica i pridržavanje zdravih životnih navika jednako je važno. Konkretno, namirnice poput gaziranih pića, suhomesnatih proizvoda i konzervirane hrane mogu stvarati probleme zbog visokog sadržaja šećera i soli, što opterećuje bubrege. Ako ih ne možete u potpunosti izbaciti, pokušajte birati opcije s niskim sadržajem soli i nitrata kad god je to moguće.

