Stručnjaci otkrivaju jedan suptilni znak dijabetesa koji se može pojaviti godinama prije drugih simptoma

Muči vas vrtoglavica ili nesvjestica kada stojite? U budućnosti biste mogli biti izloženi riziku od razvoja dijabetesa, pokazuje studija. Mađarski istraživači tvrde da su otkrili da pacijenti s rizikom od dijabetesa tipa 2 imaju do šest puta veću vjerojatnost da će imati oštećenje živaca koje utječe na srce, povezano sa stanjem. Znakovi ovog oštećenja, koji se naziva neuropatija, uključuju osjećaj nesvjestice i vrtoglavice, a mogu se uočiti nekoliko godina prije nego što se dijagnosticira dijabetes, piše Daily Mail.

Neuropatija je medicinski izraz koji označava oštećenje živaca i već je poznata komplikacija dijabetesa. Međutim, istraživači sa Sveučilišta Semmelweis kažu da pacijenti pokazuju suptilne znakove ovog oštećenja čak i prije nego što se njihov dijabetes potpuno razvije. Oni tvrde da bi se njihova otkrića mogla koristiti za praćenje znakova neuropatije kod pacijenata kod kojih postoji rizik od dijabetesa, a zatim ili usporiti ili spriječiti oštećenje živaca.

VEZANI ČLANCI:

Neuropatija je česta komplikacija dijabetesa zbog načina na koji visoka razina šećera u krvi oštećuje male krvne žile koje hrane živce. Dugoročno to može dovesti do oštećenja živaca i do različitih simptoma ovisno o tome koji su živci zahvaćeni. Obično rezultira takozvanim perifernom neuropatijom koja uzrokuje obamrlost, trnce, osjećaj žarenja, bolove, grčeve i slabost u stopalima i rukama što se na kraju može proširiti na cijeli ud.

Ostale vrste neuropatije od kojih dijabetičari mogu patiti uključuju probleme s osjetilima, signale koje primaju njihovi organi i sposobnost kontrole ruku. U svojoj studiji, objavljenoj u časopisu Frontiers in Endocrinology, istraživači su otkrili da ljudi s povećanim rizikom od dijabetesa imaju 5,9 veće izglede da imaju tip koji se zove parasimpatička neuropatija u usporedbi sa zdravim ljudima.

Parasimpatička neuropatija vrsta je oštećenja živaca koji upravljaju načinom na koji se naše tijelo odmara, na primjer slanjem signala za smanjenje otkucaja srca. Srčana autonomna neuropatija (CAN), vrsta oštećenja živaca koja se odnosi na srce, posebno je istaknuta u studiji kao češća u skupini s rizikom od dijabetesa, opet 5,9 puta.

GALERIJA: 4 vrste hrane koju rijetko povezujemo s dijabetesom, a trebali bi

Simptomi CAN-a uključuju nemogućnost vježbanja dulje od vrlo kratkog vremenskog razdoblja i nizak krvni tlak zbog kojeg možete osjećati vrtoglavicu ili nesvjesticu kada ustanete. Istraživači su rekli da su također otkrili veću učestalost senzorne neuropatije u rizičnoj skupini, ali su dodali da je to primijećeno kod pacijenata u studiji.

Autorica studije Anna Körei, docentica medicine i onkologije na Sveučilištu Semmelweis, rekla je: 'Tražili smo znakove neuropatije kod pacijenata s normalnom razinom glukoze u krvi, ali s većim rizikom od razvoja dijabetesa. Napravili smo korak u prošlost i pogledali raniju fazu, gdje bi čimbenici rizika mogli biti prisutni, ali nema jasnih pokazatelja (pred)dijabetesa’.

Studija je usporedila rezultate zdravstvenih testova 44 osobe za koje je procijenjeno da imaju visok rizik od razvoja dijabetesa i 28 zdravih osoba iz kontrole. Sudionicima su izmjereni otkucaji srca i provedeni testovi o tome kako njihova tijela reagiraju na senzacije kao što su bolna i goruća bol, utrnulost. Zaključujući svoju studiju, autori su rekli da njihova otkrića zahtijevaju daljnje istraživanje.

VEZANI ČLANCI:

Autori priznaju da je njihova studija imala nekoliko ograničenja od kojih je najvažnije mali broj sudionika. Još jedan čimbenik bio je taj da iako su sudionici zamoljeni da prestanu uzimati lijekove koji bi mogli utjecati na rezultate, autori nisu mogli jamčiti da su slijedili ovu uputu.

Nedavno izvješće Diabetes UK sugerira da je došlo do nevjerojatnih 39 posto porasta dijabetesa tipa 2 kod osoba mlađih od 40 godina, što je trend koji se pripisuje rastućoj razini pretilosti. Ne postoji lijek za neuropatiju povezanu s dijabetesom, no dostupni su lijekovi za borbu protiv simptoma koje uzrokuje.

Problemi sa živcima koji pomažu u otkrivanju boli u stopalima jedan su od razloga zašto se dijabetičarima savjetuje da često provjeravaju stopala jer možda neće osjetiti rane koje se mogu opasno inficirati.

Ako imate ovakve simptome kod bolova u trbuhu, obavezno posjetite liječnika!