Što znači kad na satu stalno viđate 11:11? ‘Ono što želite, uskoro će se ostvariti’

Prema drevnom učenju, koje vjeruje u božansko ili mistično značenje brojeva, svaki put kad vidite jedinice, postoji važna poruka iz svemira, piše Glamour. "Anđeoski brojevi su zapravo ponavljajući brojevi koje često viđamo ili na koje nailazimo u svakodnevnom životu", kaže Letao Wang, certificirani duhovni savjetnik koji se specijalizirao za profesionalni tarot, astrologiju i numerologiju. "U numerologiji vjerujemo da svaki broj nosi različitu vibraciju. Dakle, kada gledamo ove ponavljajuće brojeve... skloni smo vjerovati da to nešto znači. To je poput poruke koju vam vaš anđeo čuvar, ili ono što biste mogli nazvati vašim duhovnim višim ja ili svemirom, pokušava prenijeti."

Što je numerologija?

Numerologija se definira kao proučavanje okultnog značenja brojeva. Osim što se koristi u različitim praksama astrologije, misticizma i proricanja sudbine, koncept davanja posebnog značenja određenim brojevima već se dugo koristi u nekoliko religija, od drevnih Grka i ranih kršćana, sve do danas. Posebno u kršćanstvu, broj jedan, a posebno broj 11, ima veliku ulogu, jer simbolizira savršenstvo, jedinstvo i cjelovitost. Dakle, ako stalno viđate ponavljanje jedinica, to bi mogla biti poruka iz svemira da ostanete pozitivni. "Jedan sam po sebi je već vrlo poseban broj jer je to prvi broj u numerološkom nizu," objašnjava Wang. "Jedan je zaista početna točka. Nula je ništa, ili je nazivamo ništavilom. Dakle, kada dođete do jedinice, manifestirate nešto u materijalnom svijetu."

Što znači pogledati na sat u 11:11?

Sljedeći fenomen vam se vjerojatno već dogodio: nehotice provjerite vrijeme i shvatite: "Hej, 11:11 je!" Možda vam se to dogodilo nekoliko dana zaredom, pa se pitate: "Zašto stalno viđam 1111?" Za mnoge ljude, to nije samo smiješna slučajnost. To može čak dovesti do duhovnog buđenja. Duhovnjaci ovaj događaj nazivaju fenomenom 11:11. Vidjeti taj broj izaziva osjećaj važnosti jer je to zrcalna slika blizanaca, a numerologija pridaje veliku važnost broju 11 - on predstavlja novi početak, početak nove faze života ili skoru pozitivnu promjenu. Dakle, kad pogledate na sat i vidite ova dva broja blizanca, prema numerologiji, svemir vam želi dati poticajni znak koji vam je možda bio potreban u tom trenutku. No, kad je riječ o značenju broja 11 11 11, Wang kaže da je brojčani niz manje važan od samog broja. "Kada gledate ponavljajuće brojeve, kao što je 1111, to je zapravo svemir koji vam daje nagovještaj i govori vam da će vam se ono što želite manifestirati uskoro ostvariti," kaže Wang. "Obično je to povezano s nekim novim početkom." Ukratko, anđeoski broj 111 ili 1111 signalizira vrijeme za nove početke i samootkrivanje.

Trebam li zaželjeti želju kad vidim 11:11?

Duhovnjaci tvrde da je u ovo posebno doba dana veza između sebe i svemira vrlo bliska. Dakle, teoretski, to bi nam dalo moć da djelomično utječemo na svoju sudbinu pozitivnom energijom. U tom smislu, vjeruju da negativne misli i emocije treba blokirati u to vrijeme kako ne bi zamaglile komunikaciju ili poslale neželjenu, lažnu poruku svemiru. Wang kaže da je viđanje broja 1111 dobar znak od vaših duhovnih vodiča da ste na pravom putu - sve dok zadržavate pozitivne vibracije, misli i želje. "U suštini, govori vam da zadržite optimističan stav," kaže Wang. "Dakle, to je vrlo dobar broj za postavljanje želja. Govori vam da se sve sklaplja."

Ako vidite 11:11 na satu, možete se uključiti tako što ćete na trenutak biti tihi, slušati unutar sebe i usredotočiti se na svoje sadašnje osjećaje i misli. Zapitajte se: Jesam li zadovoljan svojim životom? Je li put kojim idem ispravan? Koji su moji ciljevi? Potražite odgovore, manifestirajte svoje najdublje želje i pošaljite tu poruku svemiru. Pokušajte koristiti afirmacije ili što god vam pomaže održati pozitivan stav.

Manifestacija također zahtijeva da poduzmete akciju kako bi se te želje ostvarile. Dakle, možda ćete ipak morati izaći iz svoje zone komfora, istražiti nove prilike ili napraviti osobni rast kako biste pronašli svoj životni cilj.

Kakve veze imaju fenomen 11:11 i anđeoski brojevi?

Neki vjeruju da ovaj dvostruki broj donosi ne samo komunikaciju iz svemira, već i od naših osobnih anđela čuvara. Unutar numerologije, anđeoski brojevi su ponavljajući niz ili obrazac brojeva koji često imaju osobno značenje i mogu signalizirati božansko vodstvo, poruke ili uvide od naših duhovnih vodiča.

Kaže se da anđeoski broj 1111 signalizira da je naš anđeo čuvar posebno blizu i želi da se usredotočimo na pozitivne misli. Vjeruje se da nas podsjeća da imamo duševni plan ili sudbinu, odnosno životni put koji nam je svemir odredio, i da preispitamo stvari koje nam nisu dobre.

Postoji li znanstveno objašnjenje zašto stalno viđate 11:11?

Postoji li zaista viša sila iza ovog simetričnog niza brojeva ili postoji znanstveno objašnjenje za činjenicu da stalno gledamo na sat u isto vrijeme? Je li to slučajnost ili životno važan znak našeg anđela čuvara? Prema znanosti, razlog zašto često vidite 11:11 prvenstveno je psihološki. U članku za Psychology Today, John W. Hoopes, kaže da vjerojatno doživljavate apofeniju, "pogrešku percepcije - tendenciju tumačenja slučajnih obrazaca kao značajnih."

Mi ljudi smo nevjerojatno dobri u primjećivanju i registriranju određenih stvari koje su nam u tom trenutku na umu, više nego tema koje nam nisu toliko važne. Razmišljate li o tome trebate li stvarno kupiti tu novu skupu torbu? Ako je tako, gotovo ćete sigurno početi viđati je svugdje. Jeste li vi i vaš partner tek počeli pokušavati zatrudnjeti? Možda imate osjećaj da vam se sve oko vas odjednom čini povezano s bebama. Znanstvenici ovaj fenomen nazivaju selektivnom percepcijom. Taj pojam opisuje ljudsku karakteristiku psihe da određene aspekte u našem okruženju doživljavamo intenzivnije dok druge potpuno blokiramo. Naš mozak čini neke posebne obrasce privlačnim i uzbudljivim, zbog čega nesvjesno gledamo na sat u isto vrijeme svaki dan i mislimo da je to slučajnost svaki put. Dakle, ako vadimo telefon u 11:11 nekoliko dana zaredom, obično je psihološki obrazac u našem mozgu odgovoran za to.

