Što se jede ovog ljeta? Ovo su najpopularnije ljetne namirnice

Nedavno je najveća svjetska platforma za prodaju i dostavu namirnica Instacart objavila popis namirnica koje se ovog ljeta najviše kupuju, a čini se da su za vrućih ljetnih mjeseci najtraženije namirnice za roštilj i svježe ljetno voće i povrće.

- Općenito, ljudi ljeti najviše traže različite vrste mesa za roštiljanje i svježe, sezonske proizvode - kaže Instacartova stručnjakinja za trendove Laurentia Romaniuk. "Ljetni mjeseci dolaze s mnogim ukusnim tradicijama i hranom koju tijekom cijele godine s nestrpljenjem čekamo; najviše sezonsko voće i povrće. Ljeto je nedvojbeno obilježen zdravom, vrtnom i svježom prehranom".

A evo čega se ovog ljeta ne možemo zasititi:

10. Nektarine

Ovo je sočno i koštuničavo voće zauzelo mjesto u jednoj od 73 košarica potrošača, i to s dobrim razlogom. Sezona im traje od kraja travnja do kraja kolovoza, što je nektarinama pomoglo učvrstiti status ljetne namirnice broj 1. Jedite ih same, iskoristite u salati ili pripremite kolač od nektarina s maslinovim uljem.

9. Breskve

One su poput nektarina s malo dlačica, a prodaja im također ljeti doseže vrhunac pa su se breskve ovaj mjesec našle u jednoj od svakih 40 košarica.

8. Trešnje

Sezona im traje od lipnja do kraja srpnja, a našle su se u jednoj od 38 košarica kupaca.Iskoristite ih za ukusan desert kao što je Cherries Jubilee, napravite od njih slatku kremu ili ih jednostavno jedite same.

7. Kukuruz

Iako se kukuruz u konzervi može kupiti tijekom cijele godine, mnogima je puno draži klip kukuruza koji se može baciti i na roštilj. Zato ne čudi što je kukuruz pronašao svoje mjesto u jednima od 37 košarica za kupnju.

6. Hamburger

Iako pomalo iznenađuje što su hamburgeri zauzeli mjesto među top deset, u jednoj na svake 32 košarice, trend pokazuje da su mnogima i nakon što je govedina poskupjela omiljena ljetna hrana.

5. Pecivo za hot dog

Ako vam na kraju sezone roštiljanja ostane nešto peciva za hrenovke, napravite od njih ukusne prženice kojima možete dodati i šećera ili cimeta; savršena opcija za doručak ili užinu.

4. Pecivo za hamburger

Hamburgeri su možda zauzeli šesto mjesto na ovoj listi, ali peciva s hamburgerima zauzela su čak četvrto jer se koriste i za posluživanje purećih ili vegetarijanskih hamburgera, sendviča i sl.

3. Goveđi odrezak (steak)

Goveđi su se odresci progurali u jedna od 20 kolica za kupovinu.

2. Hrenovke

Prema Instacartu, jedan od 16 kupaca kupio je hrenovke koje su popularnije od govedine i hamburgera.

1. Lubenica

Ružičasto, hidratantno voće zauzelo je prvo mjesto nakon što ih je kupio jedan na svakih 14 kupaca, a s obzirom na slatki ukus i obilje vode, ne čudi da je lubenica najpopularnija ljetna namirnica.

