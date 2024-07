Stjuardesa podijelila koristan savjet: Evo zašto prije i tijekom leta ne biste trebali piti kavu!

Putnici koji redovito putuju avionom obično imaju svoje malene rituale prilikom dolaska u zračnu luku. Za nekoga je to testiranje parfema u duty free shopu, a za nekoga ispijanje piva za opuštanje prije leta. Većina će se ipak odlučiti za jedan od omiljenih napitaka na ovim prostorima – kavu. No, to možda i nije i najbolja odluka, tvrdi stjuardesa Miva koja putnicima redovito dijeli savjete na TikToku, prenosi LADBible. Miva, naime, tvrdi kako je kavu potrebno izbjegavati, posebice ako inače imate strah od letenja.

'Kofein može pojačati nervozu i napetost i zbog njega nećete moći spavati', pojašnjava Miva, dodajući kako će nespavanje dodatno pogoršati situaciju.

Ako popijete kavu, vjerojatno ćete ostati budni tokom cijelog leta, a nervoza će rasti. Osim toga, s obzirom na to da je kofein stimulans, kava izaziva proizvodnju i oslobađanje adrenalina što može dovesti do toga da se osjećate još nervoznije ili anksioznije nego što već jeste. Umjesto kave možete popiti šalicu čaja, no imate na umu da i čaj sadrži određene količine kofeina. Ono što svakako trebate izbjegavati su energetski napici.

Miva ima i niz drugih savjeta za one koji se boje letenja, uključujući i razgovor sa stjuardesama. 'Obavijestite nas da se bojite. Provjeravat ćemo vas tijekom leta. Postavljajte pitanja koja izazivaju nesigurnost u vama, odgovorit ćemo na njih za vas', kaže Miva.

Stjuardesa nervoznim putnicima također preporučuje da rezerviraju sjedala u prednjem dijelu aviona kako bi smanjili osjećaj trešnje kod turbulencija. Strah se može smanjiti i skretanjem misli na nešto drugo, nevezano uz letenje. 'Napravite omiljenu playlistu pjesama, odaberite dobru seriju koju ćete gledati tijekom leta ili poslušajte dobru audioknjigu. Tako će vam vrijeme brže proći', savjetuje Miva.

