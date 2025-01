Stari trik: Pomažu li svježi krastavci stvarno u smanjivanju oteklina oko očiju?

Ovaj je prikaz prisutan još otkako su naše bake bile mlade, no TikTok je nedavno ponovno popularizirao trend za smanjenje otečenosti oko očiju. Ali ima li u ovom starinskom triku istine? Za Huffpost stručnjaci su otkrili odgovore. Koža oko očiju vrlo je tanka i osjetljiva. Otečenost očiju može biti posljedica mnogih čimbenika, poput povećanog unosa soli i alkohola, genetske predispozicije, bolesti štitnjače, dijabetesa, alergija, peludne groznice ili čak trljanja očiju ili plakanja. Ako imate poremećaj spavanja ili patite od nedostatka sna, možete biti još skloniji otečenim očima.

"Oboje dovodi do smanjenja razine kisika u krvi, što uzrokuje širenje krvnih žila i curenje tekućine, što rezultira otečenim kapcima i tamnim podočnjacima pri buđenju," objasnio je dr. Bruce Dornn, optometrist iz Eye Revive-a. Glavni uzrok otečenosti očiju je nakupljanje tekućine, kaže dr. Christine Hall, dermatologinja iz Londona: "Zbog gravitacije, otečenost je često najizraženija ujutro kad se probudimo. Oni koji najviše pate od toga obično imaju usporen limfni sustav (tjelesni sustav za uklanjanje viška tekućine i otečenosti)." Alkohol i prerađena ili slana hrana mogu pogoršati problem jer potiču zadržavanje tekućine.

Pogoršava li se otečenost očiju s godinama? Općenito da, ali može izgledati gore zbog drugih čimbenika, rekla je Hall. "Može izgledati intenzivnije jer se kako starimo, događaju i druge promjene; koža oko očiju postaje opuštenija, mišići slabe, a masnoća se može pomaknuti izvan svog normalnog anatomskog prostora, što također može pridonijeti pojavi otečenih očiju," objasnila je. "Izraženost vrećica ispod očiju također može biti uzrokovana masnim jastučićima u donjem kapku, koji s godinama postaju vidljiviji," dodala je dr. Kseniya Kobets, dermatologinja i direktorica kozmetičke dermatologije u Montefiore Einstein Advanced Care.

No, što je s krastavcima? Krastavci sadrže razne vitamine i antioksidanse, poput vitamina C, K i B. Također imaju visok udio vode, što može pomoći u hidrataciji. "Jedna studija pokazala je da ekstrakt ploda krastavca (cucumis sativus) u epruvetama blokira enzime koji razgrađuju hijaluronsku kiselinu i elastin, što potencijalno može pomoći u održavanju hidratacije i elastičnosti kože," rekla je Kobets. Ali, glavni učinci dolaze kada se krastavci konzumiraju, a ne primjenjuju lokalno. No, istraživanja pokazuju da primjena krastavaca na očima može pomoći u smanjenju otečenog izgleda. Krastavac djeluje poput hladnog obloga, potičući limfnu drenažu. "Nema sumnje da hidratacija i hlađenje kapaka učinkovito smanjuju oteklinu," rekao je Dornn. No, za to vam nisu nužno potrebni krastavci.

"Hladni oblog popularan je način za ublažavanje oteklina, i to je razlog zašto stavljamo hladne obloge nakon ozljede," složila se Hall. Čak i žlice koje ste držali u hladnjaku mogu poslužiti. Kobets je dodala da bilo koja vrsta limfne drenaže može pomoći kod otečenosti. "Bilo da se radi nježnoj masaži, hladnim kristalom žada ili pomoću gua sha alata, sve to pomaže ukloniti tekućinu iz područja očiju prema limfnim čvorovima."

Ako se odlučite za korištenje krastavaca (ili hladnih obloga), stručnjaci savjetuju da ih držite na očima oko 15 do 20 minuta za optimalne rezultate. Pazite da krastavac ne dođe u kontakt s očima jer može uzrokovati infekcije. Također je bolje oguliti krastavce kako biste izbjegli pesticide koji bi se mogli nalaziti na njihovoj kori. "Površina oka i koža kapaka jedinstveno su osjetljive na alergijske reakcije, iritacije i infekcije. Krastavci se uzgajaju u tlu i obično se prskaju kemikalijama, a njihovo korištenje na koži, posebno oko očiju, može kod nekih ljudi uzrokovati umjerene do teške reakcije," rekao je Dornn. Hall je dodala da uvijek postoji rizik od iritacije, alergije i infekcije pri korištenju bilo čega oko očiju, uključujući kozmetičke proizvode. Stručnjaci su upozorili da smrznuti predmeti nisu dobra ideja jer lako mogu uzrokovati opekline i crvenilo, posebno oko osjetljivog područja očiju.

