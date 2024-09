Ne izgledate si lijepo na fotografijama? Jedan savjet mogao bi vam pomoći

Jeste li se ikada spremali za izlazak i ili neku svečanu priliku te ste bili zadovoljni onim što ste vidjeli u ogledalu, ali ste ostali neugodno iznenađeni kako ste ispali na fotografiji? Takve fotografije mogu poljuljati vaše samopouzdanje, no jednostavna analogija, zahvaljujući kozmetičkoj dermatologinji dr. Samanthi Ellis, može vam pomoći da promijenite negativne misli o tome kako ste ispali na fotografijama, piše HuffPost.

Dermatologinja je u lipnju je na svom Instagram profilu objavila video o nezaboravnom savjetu koji je jednom dobila od svog mentora. Ellis je rekla da je savjet stvarno promijenio način na koji gleda svoju fotografiju jer općenito ne voli kako izgleda na fotografijama. "Također je promijenio način na koji razgovaram sa svojim pacijentima kao kozmetički dermatolog jer imam mnogo pacijenata koji su lijepi i dolaze na kozmetičke tretmane samo zato što im se ne sviđa kako izgledaju na fotografiji", objasnila je.

Savjet njezinog mentora glasi: razmislite o svim prekrasnim zalascima sunca koje ste ikada vidjeli u životu. Želite ih fotografirati i kada pogledate fotografiju pomislite da ona baš i ne prikazuje zalazak sunca kako ga vi vidite. "Vi ste zalazak sunca. Vi ste lijepi. I samo zato što vas fotografija ne dočarava, to ne umanjuje vašu ljepotu", poručio je njezin mentor.

Video je prikupio više od 22 milijuna pregleda, stotine tisuća lajkova i tisuće komentara ljudi koji su Ellis zahvaljivali na ovoj perspektivi. Dakle, ako se smatrate nefotogeničnima, definitivno niste jedini. Elisa Martínez, psihoterapeutkinja iz Kalifornije koja se specijalizirala za samopouzdanje, rekla je da je prilično uobičajeno da se ljudima ne sviđa kako izgledaju na fotografijama, posebno s porastom društvenih mreža i naglaskom na predstavljanju 'najboljeg sebe' svijetu.

"Uobičajene pritužbe koje čujem su 'Izgledam tako staro!' ili 'Previše sam debela'. To su percepcije koje su uvelike ukorijenjene u društvenim standardima ljepote koji imaju fobiju od starosti, između ostalog", rekla je Martínez. Dodala je i da se neke pritužbe fiksiraju na specifične fizičke značajke poput krivog nosa, promjene boje kože i slično koje, u stvarnosti, ljudi izvana obično ne doživljavaju negativno.

Nezadovoljstvo svojim izgledom na fotografijama može se dijelom objasniti "efektom pukog izlaganja", rekla je Martínez, što se odnosi na našu sklonost razvijanju preferencija prema stvarima s kojima smo bolje upoznati. "Iako smo naviknuli vidjeti svoje odraze u zrcalu, slike na fotografijama manje su nam poznate, pa može postojati velika razlika između onoga kako mislimo da izgledamo na temelju zrcala i onoga kako nas fotografije prikazuju", rekla je.

Objasnila je i da gledanje vlastitih fotografija može biti uznemirujuće jer vidimo nepoznatu, obrnutu verziju našeg zrcalnog odraza. "To može uzrokovati da nam se ne sviđa naš izgled na fotografijama, budući da 'nepoznato' znači 'manje privlačno'", izjavila je Martínez. Slaže se da bi ljudima mogao pomoći savjet sa zalaskom sunca jer vjeruje da bi to moglo pomoći ljudima da počnu biti manje samokritični prema tome kako izgledaju na slikama.

"Činjenica je da leće kamere pametnog telefona često iskrivljuju crte lica, uzrokujući da neki dijelovi izgledaju manji ili širi nego što jesu u stvarnom životu. Kutovi ili osvjetljenje snimljeni kamerama na sličan način mogu rezultirati slikama koje nisu nužno pravi odraz onoga kako izgledate. Jednodimenzionalna fotografija ne može u potpunosti uhvatiti ljude koji su trodimenzionalni, a vaš cjelokupni izgled proizlazi iz složene, nijansirane kombinacije svih vaših značajki", objasnila je.

Smanjenje količine vremena koje provodite na društvenim mrežama može vam pomoći da manje osuđujete kako izgledate na fotografijama. A to može dovesti do poboljšanja samopouzdanja i općeg imidža tijela, pokazuju nedavna istraživanja. "Dakle, iako je to lakše reći nego učiniti, namjerno i selektivno razmišljanje o količini i vrsti društvenih mreža koje konzumirate može napraviti veliku razliku u tome kako se osjećate o sebi”, rekla je Martínez.

I imajte na umu da su mnoge slike na koje nailazite na društvenim mrežama uređene, ponekad i previše. Provedite neko vrijeme razmišljajući o svojim osobinama i kvalitetama koje cijenite, tako da možete "'istrenirati svoj mozak" da proširi fokus na pozitivne strane, a ne samo na vaše negativne strane, dodala je.

Uzmite u obzir i način na koji mala podešavanja kuta fotografiranja, osvjetljenja i poze mogu učiniti veliku razliku u tome kako izgledate na fotografijama. Ako doživljavate značajnu i trajnu uznemirenost zbog svog fizičkog izgleda i percipiranih mana, imajte na umu da to može ukazivati na mentalno zdravstveno stanje, poput tjelesnog dismorfnog poremećaja, zaključila je Martínez.