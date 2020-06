Stalne svađe i razmišljanje ima li veza uopće budućnost: Ovo su znakovi da vam treba pauza

Uzeti pauzu ne znači da se nećete više nikada vidjeti. Koliko god zastrašujuće zvučalo 'idemo napraviti pauzu', ponekad je to najbolja opcija kako biste spasili odnos. Pomoći će vam da shvatite što se događa i što želite od tog odnosa: zajedničku budućnost, trenutni odnos ili prekid, piše Pink Villa.



Ovo su jasni znakovi da je pauza itekako potrebna.



1. Počelo vas je nervirati sve što partner radi ili kaže. Ponekad to potraje samo par sati ili nekoliko dana, ali ako ste primijetili da to traje već dulje vrijeme nešto nije kako treba. Malo razdvojenosti podsjetit će vas zašto ste se u početku zaljubili i koje navike volite kod partnera.



2. Ako se osjećate udaljeno, definitivno bi bilo dobro pauzirati stvari. Doći će do nedostajanja i želje da jedno s drugim dijelite stvari. Ipak, ako taj osjećaj potraje, bit će vam puno lakše prekinuti vezu jer će biti jasno da osjećaja više nema.



3. Svi parovi se svađaju, ali kada se počnete svađati svakodnevno bez nekog posebnog razloga, treba vam malo vremena za sebe. Pogotovo ako vas, uz nervozu, prati i osjećaj straha od gubitka drage osobe.



4. Ako osjećate da vam treba prostora da posložite svoje misli općenito o životu, onda je dobro da se razdvojite na nekoliko dana.

5. Razmišljate ima li vaša veza budućnost? Bilo da si to pitanje postavljate vi ili partner, oboje trebate uzeti malo vremena za sebe i razdvojiti se kako biste shvatili što želite.