'Spavala sam sa svojim dečkom i ženom s kojom me prevario...'

Kada sam imala 18 godina, moj prvi dečko kojeg sam jako voljela jednom je prilikom bio na nekakvom umjetničkom festivalu, a u istom hotelu održavao se pornografski festival, započinje kolumnistica. 'Javio mi je kako je sudjelovao u orgiji s tri pornoglumice koje je tamo upoznao. To mi je bilo potpuno nejasno i slomio mi je srce', priznaje za Broadly.

Prije mnogo godina doznala je da ju je dečko prevario i to na najgori mogući način. Bio je na spoju s nekom curom iza njenih leđa, ali nije s njom spavao, samo mu se jako sviđala. 'Kontaktirala sam je i pozvala da pođe s nama u hotel na neku zabavu, a znala sam da će se tamo nešto dogoditi. Samo sam htjela imati kontrolu nad situacijom', piše kolumnistica.

Bila je prekrasna, studirala je na Oxfordu i bila pet ili šest godina mlađa od Hayley. 'U jednom trenutku obje smo popravljale šminku ispred zrcala u hotelu i shvatila sam da nešto ne valja, a to je – obje popravljamo make-up za istog frajera. I onda me ona pogledala i pitala: "Mogu li poljubiti tvog dečka?" Utroba mi se prevrnula, nisam htjela gledati, ali morala sam... Mislim da mom partneru nije bilo lijepo, činilo se kao da mu je neugodno'.

Poslije zabave, svi su završili u hotelskoj sobi i znali da će upravo doživjeti nekakvo drukčije seksualno iskustvo. 'Moj dečko nije mogao održati erekciju. Ja sam je zavezala i seksale smo se dok je on gledao'. Kad su završile, pogledala je u svog dečka i znala je što misli, znala je da ne može učiniti ništa. 'Pitala sm ga želi li spavati s njom, a ja ću gledati...'.

Nije mogao spavati s njom. 'Kad smo zaspali, shvatili smo da nema dovoljno mjesta za nas u istom krevetu pa sam morala sjediti na prozoru i gledati ih kako se grle dok je sunce izlazilo. Nisam se dobro osjećala'. Sljedećeg jutra čekala ih je osmosatna vožnja do Londona. 'Ona je sjedila straga i sve je bilo čudno. Stali bismo da kupimo hranu i njih dvoje bi se odvojili. Totalno čudno. Pokušavala sam biti cool, ali shvatila sam – oni su emocionalno intimni, a ja sam izvan toga. Sljedeći put kad me partner prevari, ići ću tradicionalnim putem, odustat ću od svega i prekinuti vezu', piše.

Nakon tog iskustva, kolumnistica je odlučila početi živjeti s njim. Živjeli su zajedno godinu dana, a ona je patila jer je njen dečko bilo opsjednut drugom ženom. Vidio se s njom najmanje jedanput nakon seksa u troje i poslije toga njihova veza je završila. 'Doznala sam da sam trudna, a on me ostavio. Odlučila sam zadržati dijete, ali imala sam spontani pobačaj u kasnoj fazi trudnoće. Nakon spontanog, probudila sam se iz zimskog sna. Nisam imala partnera, nisam imala nikoga tko me voli i podržava, pa ne znam zašto sam održavala tu polumrtvu stvar. Sada se napokon osjećam onako kao prije svega ovoga'.

