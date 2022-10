'Spavala sam s najboljim prijateljem, a onda se on par dana kasnije vratio bivšoj djevojci'

– Spavala sam sa svojim najboljim prijateljem s kojim se znam već osam godina. No, onda se on tri dana kasnije vratio svojoj bivšoj djevojci – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Ona ima 17, a on 18 godina. Upoznali su se u školi i od tada su gotovo nerazdvojni. U rujnu je prekinuo s djevojkom s kojom je bio dvije godine. Bio je prilično uzrujan pa ga je pozvala kod sebe na piće.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

– Nakon nekoliko piva, završili smo u stvarno intenzivnom razgovoru o tome koliko značimo jedno drugome. Odjednom, riječi "Volim te" izletjele su iz mojih usta. Sljedeće čega se sjećam je da smo se ljubili i skidali jedno drugom odjeću. Otišao je sljedećeg jutra, obećavši da će me kasnije nazvati, ali tri dana nisam ništa čula od njega. Onda sam vidjela su on i njegova djevojka opet zajedno – nastavila je.

– Bez razgovora s prijateljem, teško je znati što mu je ta noć značila. Ali povratak svojoj djevojci sugerira da ne želi biti s vama. Možda je to zato što ne želi riskirati da vas izgubi kao prijateljicu. Možda ćete trebati odvojiti malo vremena i prostora kako biste se nosili s ovim – odgovorila joj je Deidre.

Terapeutkinja otkriva što treba izbjegavati za dobar odnos sa svekrvom: 'Nemojte se nikada žaliti na muža!'