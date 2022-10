Zašto ljudi zapravo varaju svoje partnere? Bračna savjetnica otkrila 7 glavnih razloga

Puno je različitih razloga zbog kojih ljudi varaju. Nevjera je postala toliko uobičajena da neka istraživanja pokazuju da će se 40 posto oženjenih muškaraca i 25 posto udanih žena upustiti u izvanbračnu vezu u nekom trenutku svog života. S obzirom da su afere u današnje vrijeme sve popularnije, važno je razumjeti zašto se one događaju na emocionalnoj razini. Bračna savjetnica Rachel Glik, otkrila je sedam glavnih razloga zašto se ljudi upuštaju u afere, piše Mind Body Green.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

1. Zablude o ljubavi

Bez obzira na to koliko puta čujemo da je za veze potreban rad, većina ljudi u našem društvu ne cijeni ulaganja potrebna za stvaranje dugoročne, uspješne veze. Osim toga, savjetnica tvrdi da mnogi često očekuju da će se s partnerom uvijek osjećati kao na početku veze. Dopamin i hormon kortizol preplavljuju se u ranoj fazi veze, no ti su fiziološki usponi kratkotrajni jer se s vremenom privikavamo na našeg partnera. Mnogi koji varaju svoje partnere tvrde da su se odljubili, a to često nije baš tako.

2. Prilika

Sama prilika za aferu jedan je od glavnih razloga zašto ih ljudi imaju. Mnogi u predanom partnerstvu ne shvaćaju da moraju biti na oprezu zbog valova dopamina kada od neke druge osobe dobivaju pažnju. Mnoge tajne veze započinju tek malim flertom ili malom iskrom, a to vrlo brzo prijeđe u nešto ozbiljnije. Kada se osjećate izgubljeno i kada imate probleme s partnerom, vrlo je lako iskoristiti priliku koja vam se nudi.

3. Nedostatak brige o sebi

Savjetnica kaže kako se mnogi ne znaju nositi sa svojom emocionalnom tjeskobom ili boli, bilo kod kuće, na poslu ili u obitelji, te ne shvaćaju koliko su ranjivi. Iz tog razloga, neki novi odnos koji nudi bijeg od tih osjećaja, može biti pretežak za odoljeti. Tajne veze mogu postati i neka vrsta ovisnosti koja se koristi za daljnje odvajanje od vlastitih emocija.

4. Roditeljstvo

Mnogi parovi osjećaju se preplavljeni odgovornošću roditeljstva iz dana u dan, a pogotovo muškarci. Savjetnica kaže da, kada djeca uđu u život, može doći do nedostatka zabave, igre i intimnosti. Tada se mnogi osjećaju zanemareno, a neugodno im je priznati da se bore s nedostatkom pažnje, pa utjehu traže u aferi s drugom osobom

5. Osjećaj necijenjenosti

Savjetnica kaže kako je od mnogih parova čula da kao razlog prevare navode osjećaj necijenjenosti, da nikada nisu dovoljno dobri ili da ih se ne poštuje dovoljno. Zato su partneri koji se osjećaju kritizirano, podcijenjeno ili kontrolirano, izloženiji većem riziku da potraže ili se upuste u aferu.

6. Neriješeni problemi

Kada parovi ne rješavaju svoje probleme učinkovito, stvaraju prazni prostor između sebe. Bez osjećaja fizičke, emocionalne i duhovne povezanosti, može doći do nevjere. Uobičajeni problemi u vezi uključuju različite potrebe ili stilove privrženosti, načine na koje se rješavaju svađe, ravnotežu kućanskih obaveza, nedostatak međusobnog uvažavanja, ili čak i zabave.

7. Kemija mozga

Mozak ljudi koji varaju svoje partnere pokreće dopamin, serotonin, oksitocin, prolaktin i testosteron, a ti hormoni doprinose impulzivnosti, lošem donošenju odluka, te intenzivnoj energiji i emocijama. Tajna veza može izazvati istu vrstu reakcije kao zlouporaba raznih supstanci i drugih ovisnosti. Bračna savjetnica objašnjava da je moguće da ljudi postanu ovisni o zaljubljenosti i pažnji od te druge osobe, a tada se gubi i dodir s logikom.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!