'Spavala sam s bivšim jer moj suprug nema nikakve ambicije, oprostio mi je i želi djecu'

Jedna 34-godišnja žena prije mjesec dana spavala je s bivšim, ali to nije bio prvi put da vara supruga. "Nisam više sigurna da je on pravi čovjek za mene", započela je svoje pismo savjetnici Deidre.



"U braku sam deset godina. Volim svog supruga (36), ali on nema nikakve ambicije. Dostavljač je od kada je završio školu, nemamo djece jer ih nikad nisam pretjerano željela, a on se složio s tim. Radim kao recepcionerka u banci u Londonu i odlično sam plaćena. S nekoliko muškaraca počela sam komunicirati preko interneta, ali sve sam ih blokirala, izgubila kilograme i bila sretnija nego ikad."

Kumice s placa imaju odlične ljubavne savjete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njezin bivši, s kojim je bila kao tinejdžerica, jedan dan ušetao je u banku u kojoj radi, a nakon iznenađenja što su se sreli, uputio joj je nekoliko zavodničkih rečenica. "Ima 37 godina i jako je šarmantan. Uvijek je imao neke šale na račun seksa. Žurio je na sastanak, ali me tražio broj i kasnije mi je poslao poruku u kojoj me pozvao na piće. Pomislila sam 'zašto ne?' i lagala suprugu da moram raditi do kasno. Nisam mogla odoljeti bivšem kada me pozvao u svoju hotelsku sobu. Seks je bio fantastičan i osjećali smo se posebno, pa smo se, bez obzira što smo oboje u braku, dogovorili da se opet vidimo."



Njezin suprug bio je sumnjičav i provjerio je njezin telefon u kojem je vidio poruke bivšeg koje su potvrdile prevaru. Sve mu je priznala i atmosfera u kući je bila užasna, ali oprostio joj je. On ne zna da ga je početkom godine prevarila s još jednim muškarcem.



"Sada radim od doma, on i dalje ide na posao, ali dolazi kući što ranije može kako bi se vidjeli. Počeo je i pričati o zasnivanju obitelji, ne znam što da radim."



Deidre odgovara: "Ne osnivajte obitelj dok ne riješite probleme u svojoj vezi. Možda imate drugačije ambicije i put u karijeri, ali ne odustajte od njega bez da pokušate spasiti brak. Možda je on oslonac koji ti treba u životu. Kada ste zadnji put proveli kvalitetno vrijeme zajedno? Možda trebate začiniti svoj seksualni život? Svom bivšem recite da se nećete naći ponovno, on vam nudi samo povremeni seks, ne sigurnost."