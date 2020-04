Što o vašem seksualnom životu govori mjesec u kojem ste rođeni?

Što u seksu vole oni rođeni u zimu, a što oni u ljeto? Suzie Kerr Wright, astrologinja, otkriva koja se priča krije iza mjeseca u kojem ste rođeni i vašeg seksualnog života, prenosi Woman's Day.



Siječanj

Oni rođeni u prvom mjesecu godine su jedni od najviše nastranih.



Veljača

Ljudi rođeni u veljači su pravi avanturisti. Strastveni su, ali to ne otkrivaju lako, pa se morate dosta potruditi oko njih. Imaju malo širu sliku o seksu, pa se s njima prvo morate emotivno povezati za što također treba malo više truda.



Ožujak

Ovi ljudi vole provoditi vrijeme u krevetu. Svom partneru pružaju sve što imaju, pa je seks za njih malo ozbiljnija stvar i način povezivanja.



Travanj

Oni su jako neovisni, ali kada su s nekim u vezi pružaju apsolutno sve. Seks s njima je uzbudljiv, intenzivan i jako strastven. Ono što je problem kod njih je što im ljudi brzo mogu dosaditi.



Svibanj

Vole da je seks ugodan, topao i senzualan. Žele voditi ljubav isključivo u lijepim prostorima.

Lipanj

Oni žele isprobati svaku poziciju jer vole znati sve o svemu. Ako volite da vam netko govori razne stvari tijekom seksa, oni su idealni za to.



Srpanj

Moraju imati jaku i čvrstu emocionalnu povezanost s nekim i moraju se osjećati ugodno, a jednom kada to osjete napravit će što god treba da zadovolje svog partnera.



Kolovoz

Mogu biti ili ekstremno sebični ili ekstremno darežljivi i nježni. Žele biti sigurni da njihov partner ima apsolutno sve, ali ne vole da im se govori što da rade. Njihov ego jako se lako povrijedi.



Rujan

Strastveni su, ali imaju uvijek kontrolu nad svojim emocijama, pa kada je riječ o seksu njima treba jako dugo da postignu orgazam. Neće tako lako s nekim otići u krevet, ali kada se povežu s osobom nema toga što ne bi napravili.



Listopad

Žele pružiti romantičan i strastven seks, reći vam kako će biti i kako ćete se osjećati. Jednom kada vam kažu sve rade polako i sporo kako bi iskustvo trajalo. Iako vole strast, nisu toliko strastveni kao neki drugi, ali to nadomjeste s romantikom.



Studeni

Ti ljudi su prikaz definicije 'strastveni seks'. Moraju posjedovati partnera i žele da partner posjeduje njih. Isprobat će sve u seksu samo kako bi mogli reći da su to napravili.



Prosinac

Jako su kreativni u krevetu. Vole priče i igru uloga s partnerima. Malo je teže povezati se s njima dublje, ali seks s njima je uvijek zabavan.