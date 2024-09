Spava sa šefom svoga muža: 'Bojim se da će dobiti otkaz ako prestanem'

Jedna žena priznala je da vara svog muža s njegovim šefom, a svoju priču podijelila je anonimno na društvenim mrežama, tražeći savjet i podršku. Majka jednog djeteta otkrila je kako je sve počelo kada je njezinoj kćeri dijagnosticiran rak, a suprugov šef pokazao suosjećanje zbog te teške situacije. Njihov prvi privatni ručak ubrzo je prerastao u hotelske susrete i aferu, zbog koje sada osjeća duboko gađenje prema sebi, prenosi The Sun.

Žena je napisala kako je zgrožena svojim postupcima i boji se da bi njezin muž mogao dobiti otkaz ako prekine vezu sa šefom. Ova mučna situacija potaknula ju je da svoju ispovijest podijeli na Redditu, na forumu r/offmychest, gdje je svoju objavu naslovila: ‘Varam svog muža s njegovim šefom i toliko sam zgrožena sama sobom da ne znam što učiniti’.

Opisala je kako su ona i suprug zajedno 12 godina, a u braku osam. Imaju sedmogodišnju kćer, a njihov život bio je idiličan sve dok djevojčici nije dijagnosticiran rak. Suprug je tada postao opsjednut idejom o promaknuću na poslu, koje bi im znatno popravilo financijsku situaciju. U želji da pomogne, žena je prisustvovala jednom radnom događaju, gdje je razgovarala s njegovim šefom o problemima s kojima se obitelj suočava.

No, objasnila je da su se stvari preokrenule kada ju je nedugo nakon toga nazvao suprugov šef. Objasnila je: ‘Bilo mi je čudno i pitala sam je li sve u redu s mojim mužem. Njegov šef je rekao da ne može prestati razmišljati o našoj situaciji i da bi htio razgovarati sa mnom za ručkom. Pristala sam i šef mog supruga počeo mi je objašnjavati prednosti koje će doći s promaknućem’,.

‘Promaknuće je došlo sa značajnim povećanjem plaće, većim postotkom tromjesečnih bonusa i većim postotkom kada je došlo vrijeme za dijeljenje dobiti (što je nešto što tvrtka mog supruga radi svake godine)’, dodaje, ‘Iskreno govoreći, kad bi moj suprug mogao ovo dobiti, prihodi bi nam se povećali za otprilike 50-60 tisuća godišnje. Nakon što mi je to objasnio, razgovor se potpuno promijenio i pretvorio u to koliko sam mu privlačna i koliko se drugih kvalificiranih kandidata prijavilo za to mjesto’.

‘Brzo sam shvatila kamo to vodi i zašto je tražio da se nađemo nasamo. Nisam znala kako reagirati na to i jednostavno sam rekla da se osjećam nelagodno i pokušala otići, na što me on zaustavio i rekao da će mi dati vremena da razmislim’, prisjeća se, ‘Rekao je da će to biti samo jedan put u zamjenu za bolji život i da odluku o unapređenju mora donijeti do petka’.

Osjećajući se užasnuto, majka je dodala: ‘Bila sam tako zgrožena ovime i planirala sam reći svom mužu kad dođe kući. Kad sam došla kući, počela sam pregledavati naše financije i shvatila da su gore nego što sam mislila. Vjerojatno bih uskoro morao naći drugi posao. Moj muž je te večeri došao prilično kasno, radio je toliko prekovremeno kako bi impresionirao svog šefa’.

Nastavlja: ‘Sjedila sam i razmišljala o našoj situaciji cijelu noć. Razmišljala sam o tome kako ne bismo mogli priuštiti recidiv zdravlja moje kćeri s našim trenutnim plaćama, kako se ne mogu sjetiti kad smo posljednji put otišli na godišnji odmor. Sada, znam da će sljedeći dio dobiti osudu i vjerujte mi da mrzim i sebe zbog toga, ali na kraju sam sljedeći dan nazvala šefa svog supruga’.

‘Pitala sam što točno želi od mene. Rekao mi je da želi jednom spavati sa mnom i da će mom mužu jamčiti položaj sa svim pogodnostima koje je spomenuo’, kaže, ‘Rekla sam mu u redu i on mi je poslao poruku s mjestom sastanka, vremenom i datumom. Kada je došao taj dan, pomislila sam i uvjerila se da je ovo prava odluka za moju obitelj. Rekla sam mužu da idem na večeru i u kino s prijateljicama koje su me htjele izvesti jer sam bila toliko pod stresom. Poljubio me i rekao da se zabavim’.

Žena se prisjetila prvog puta kada je prevarila svog muža s njegovim šefom, kako je ispričala: ‘Pojavila sam se u hotelu i otišla u sobu. Cijelo vrijeme sam plakala i davala sve od sebe da se odvojim od onoga što se događalo. Voljela bih da mogu reći da je bilo brzo gotovo, ali nije. Nisam se pomaknula, samo sam ležala na krevetu plačući. Kad je bilo gotovo, rekao mi je: Nadam se da si spremna za proslavu sutra, tvoj muž je upravo dobio veliko unapređenje’. Odjenuo sam se i otišao.

‘Nikad neću zaboraviti koliko sam se gadila sama sebi kad sam čula te riječi. Ležala sam ne znam koliko dugo na krevetu prije nego što sam se konačno obukla i krenula kući’, priznaje, ‘Kad sam došla kući, otišla sam ravno u krevet i plakala sam dok sam spavala. Suprug me pokušao utješiti, misleći da plačem zbog naše kćeri. Sljedećih mjesec dana nisam mogla pogledati muža u lice. Međutim, bilo je sjajno vidjeti ga bez stresa i brige cijelo vrijeme. Bio je tako uzbuđen kad god mi je rekao da je dobio unapređenje’.

Stvari su se brzo pogoršale, kako je žena priznala: ‘Otprilike mjesec dana nakon susreta, nazvao je šef mog muža i tražio da se ponovno nađemo. Rekla sam mu da me pusti na miru i da me više ne kontaktira, ali je rekao da ako se ne nađem s njim ne samo da će otpustiti mog muža, već će mu i reći što se dogodilo. Pošizila sam, nisam znala što da radim. Nisam mogla zamisliti koliko bi moj suprug bio shrvan kad bi saznao da sam ga prevarila. Također sam znala da si ne možemo priuštiti da izgubi posao’.

‘Pa sam to učinila. Našla sam se s njim. I opet se dogodilo. I dva tjedna kasnije opet. I dva tjedna kasnije opet. To traje već nešto manje od godinu dana’, dodaje, ‘Zove i hoće da se nađemo, svaki put me ucjenjuje i svaki put popustim. Svaki put plačem satima’.

Razočarana svojim postupcima, majka je priznala: ‘Osjećam se tako zgrožena sama sobom. Osjećam se tako zarobljeno. U ovom trenutku više nemam intimnosti sa svojim mužem. Toliko ga volim, ali ga varam svaki drugi tjedan. Znam da ne zaslužujem suosjećanje ni oprost. Znam da sam ovo izabrala. Toliko se mrzim’.

Korisnici Reddita ostali su zapanjeni emotivnom pričom te žene, a mnogi su pohrlili u komentare kako bi podijelili suosjećanje i savjete. Jedna je osoba rekla: ‘U ovom trenutku, trebala bi samo priznati svom mužu. Tvoj muž odgovara svom šefu koji mu ucjenjuje ženu. Dobio je promaknuće koje je želio jer si spavala s njegovim šefom. Svaki dan odgovara istom šefu koji vjerojatno razmišlja o tome kad će sljedeći put spavati s tobom’.

Drugi je dodao: ‘Idite u odjel ljudskih resursa svog supruga. Možda možete izvući otkaz njegovog šefa zbog kršenja etike’. Treći je komentirao: ‘Samo priznajte, to će sve učiniti puno boljim. Ako to ne učinite, stvari će biti još gore’.

