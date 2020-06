Smršavjela je 80 kg pomoću hipnoze: 'Hipnotičar me uvjerio da mi najdraža hrana ima okus infekcije'

Georgie Hughes (25) mučila se sa svojim izgledom i stalnim uvredama vršnjaka kad se udebljala i imala 165 kilograma. Mučila se pronaći odjeću svoje veličine, a nije ni bila sigurna svoje stvarne težine jer je njezina vaga išla samo do 160 kilograma. No odlučila je promijeniti svoj izgled te krenuti na dijetu, ali ni to nije pomagalo, prenosi The Sun.

Bila je na raznim dijetama, ali nijedna joj nije odgovarala niti pomogla da izgubi kilograme. Stoga je odlučila isprobati hipnoterapiju. Imala je 18 sesija s hipnotičarom Philom Collinsom, koji ju je uvjerio da joj njezina najdraža hrana ima loš okus te je ona uspjela izgubiti više od 80 kilograma. Collins je zapravo uvjerio Georgie da McDonald’s i kruh imaju loš okus te je njezin odnos s tom hranom u potpunosti promijenjen.

Foto: Georgie Hughes

“Hipnoterapija je bila odlična. Prvo sam bila skeptična, ali sada sam jako zadovoljna. Sesije s Philom promijenile su mi život. Kruh mi ima skroz odvratan okus. Ako sam negdje u restoranu, pojest ću meso iz burgera, ali kruh neću ni taknuti. Sama pomisao na brzu hranu sada me tjera na povraćanje”, ispričala je Georgie.

Foto: Georgie Hughes

Tijekom svoje prve sesije, shvatila je da je razlog njezinog prejedanja zapravo bila utjeha. Zadirkivanje njezinih vršnjaka iznimno je utjecalo na njezino razmišljanje i ponašanje te je ona utjehu pronalazila u hrani. Opisala je to kao začarani krug, što je više jela, to su je vršnjaci više zadirkivali. Kako bi razbio taj krug, Collins je iskoristio njezinu prijašnju infekciju pluća kako bi je uvjerio da njezina najdraža hrana ima okus po toj infekciji.

Foto: Georgie Hughes

“Rekao mi je da zatvorim oči i pričao mi je da kruh ima okus po mojoj infekciji. Odmah je djelovalo. Otišla sam doma i uzela griz kruha, bio je odvratan. Od tada sam se nalazila s Philom svaki tjedan iduća dva mjeseca te svaka dva tjedna idućih pet mjeseci. On mi je pomogao da nađem način kako se boriti protiv svojih kilograma i nikad se više nisam vratila na staro”, otkrila je.

Foto: Georgie Hughes

Otkako je počela s terapijama izgubila je 82 kilograma, ali njezin cilj je postići težinu od 75 kilograma te se nada da će to uspjeti samostalno. Iako na hipnoterapiji nije bila od 2015. godine, svake godine čuje se s Collinsom kako bi bila sigurna da se neće vratiti starim navikama

