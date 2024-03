Smrtonosna alergijska reakcija: Čovjek umro nakon samo jednog zalogaja pilećeg currya!

Joseph Higginson je imao alergiju na orašaste plodove i bademe i umro je nekoliko dana nakon što je pojeo curry, za koje je njegova obitelj rekla da je prije jeo bez problema. 27-godišnji mehaničar iz Buryja u Manchesteru jeo je pileći curry s maslacem, za koji je jasno pisalo da sadrži bademe, kao i druge informacije o alergijama, piše Mirror.

Njegova se obitelj oglasila nakon kobnog događaja, podižući svijest o težini alergija i kako se tolerancija tijela na njih može promijeniti tijekom života. U istrazi se saznalo da je Joe bio svjestan svojih alergija i znao je da jelo sadrži bademe.

Srušio se i doživio srčani zastoj tijekom obroka kod kuće, nakon što je pojeo samo jedan zalogaj hrane. Samo nekoliko mjeseci ranije dijagnosticirana mu je alergija. Policija je izvršila istragu nakon njegove smrti, ali nije pronađena nikakva pogreška ili razlog za zabrinutost u vezi s tim.

Mrtvozornik na mrtvozorničkom sudu u Rochdaleu zabilježio je presudu o nesreći tijekom istrage o njegovoj smrti u četvrtak, izvještava MEN. Na sudu se saznalo da je Josepha u lipnju 2022. pregledao alergolog, a kožni test je kasnije potvrdio da je alergičan na kikiriki, orašaste plodove, bademe i kokos. Dobio je EpiPen - auto-injektor koji sadrži epinefrin za smanjenje tjelesne alergijske reakcije - i dobio je upute o anafilaksiji.

Joeova sestra, Emily Higginson, rekla je u izjavi pročitanoj na sudu da je on ranije bio hospitaliziran u travnju te godine, ali nije uvijek ozbiljno shvaćao svoje alergije. Tragedija se dogodila tijekom obiteljskog ručka 28. prosinca 2022. Joe - čija je smrt spasila živote drugih jer su mu organi donirani u skladu s njegovim željama - naručio je hranu iz jednog indijskog restorana i sva je obitelj sjedila zajedno. Pojeo je predjelo, a zatim je uzeo zalogaj glavnog jela s piletinom na maslacu kad je iznenada ustao. Joe je pojurio do sudopera u kuhinji i zatim se popeo na kat. Sestra mu je dala EpiPen u bedro, ali ništa se nije dogodilo i on se srušio. Obitelj ga je smjestila u krevet i nazvala hitnu pomoć prije nego što je dobio i adrenalin. Oživljavanje je obavljeno i odvezen je u bolnicu, gdje je nažalost preminuo 4. siječnja prošle godine.

Istraga je otkrila da je "akutna anafilaksija" navedena kao jedan od uzroka smrti. Patolog, dr. Philip Lumb, rekao je da je Joe nedavno dobio dijagnozu alergije na orašaste plodove, kikiriki, bademe i kokosove orahe te mu je 'rečeno da izbjegava orašaste plodove'. Dr Lumb je u izjavi rekao da je Joe pretrpio 'trenutnu alergijsku reakciju' čim je stavio piletinu s maslacem u usta. Bademi su, prema istrazi, bili 'najvjerojatniji okidač'. Policija je priopćila da je pokrenuta istraga, ali u hrani nisu pronađeni nikakvi 'falsifikati'.

Detektiv je u pročitanoj izjavi rekao da je u jelovniku jasno pisalo da jelo s piletinom na maslacu sadrži bademe i da je Joe već jeo to jelo. Joeova sestra Emily (32) rekla je da je obitelj prikupila novac za financiranje defibrilatora u tom području i za dobrotvornu organizaciju Anaphylaxis UK nakon njegove smrti.

Zahvalivši svima koji su bili uključeni u njegovu medicinsku skrb, rekla je za Manchester Evening News nakon istrage: "Ljudi s alergijama uvijek bi trebali ozbiljno shvatiti situaciju. To nije nešto što se može uzeti zdravo za gotovo - ozbiljnost se može mijenjati tijekom života osobe."

Obitelj je rekla da bi Joe posthumno trebao primiti nagradu Orden svetog Ivana za donaciju organa. Saslušale su se njegove želje u vezi s doniranjem organa kako bi dao život drugima. "On je donirao svoje srce prema svojim željama i bubreg. Znamo da su ljudi koji su dobili organe živi i zdravi i da su transplantacije bile uspješne", Emily je rekla. Odajući počast svom bratu, dodala je: "Bio je nestašan i uživao je u noćnim izlascima. Volio je dobre stvari. Ima divnu grupu prijatelja koji su bili nevjerojatni i podržavali ga. Želimo zahvaliti njima i svima koji su sudjelovali u brizi za Joea." Mrtvozornica Julie Mitchell pohvalila je obitelj za njihove napore da spase Joeov život, rekavši da nisu mogli učiniti više.

