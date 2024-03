VIDEO Hrvatska se pojavljuje u mnogim svjetski poznatim serijama: Evo u kojima

Od Simpsona do Uvoda u anatomiju - Hrvatska je imala niz 'kratkih epizodnih uloga’ u nekim od najpopularnijih američkih TV emisija. I, iako nam to često promakne gledajući našu omiljenu seriju ili emisiju, ove scene predstavljaju Lijepu Našu u svijetu, piše Croatia Week. U nastavku pogledajte neke od njih.

The Simpsons: Hrvatska vještina izrade automobila prikazuje se u epizodi Simpsona. U sceni kada Homeru Simpson razbije svoj auto jer je čitao magazin dok je vozio, dolazi vučna služba i govori mu da mu je auto napravljen u Hrvatskoj - od starih dijelova Sovjetskih tenkova.

Kućanice: Hrvatska – u ovoj popularnoj seriji Hrvatska je mjesto za avanturiste. Renee tako u jednoj epizodi podsjeća Lynette kako je prije bila pustolovna te putovala po Hrvatskoj.

Teorija velikog praska: U jednoj epizodi Howard pokušava oraspoložiti Leonarda govoreći mu da ne mora više plakati za Penny jer stotine Hrvatica samo čekaju da im se on javi.

Seinfeld: George i Jerry spominju hrvate dok gledaju teniski meč.

Uvod u anatomiju: Jednooko čudovište po imenu Pool, koje je dizajnirala tada 12-godišnja Hrvatica Karla Reljić, prikazano je na setu Uvoda u anatomiju.

Foto: Screenshot/Uvod u anatomiju

Malcolm u sredini: Fotografija koja visi na zidu prikazuje Zagrebačku katedralu, a u prostoriji se nalazi i hrvatska zastava u epizodi 'Idin ples'.

Foto: Screenshot/Daily Motion

Foto: Screenshot/Daily Motion

Kako sam upoznao vašu majku: Djelo hrvatskog naivnog umjetnika Ivana Rabuzina ‘6 bijelih cvjetova’ krasilo je zid u sceni posljednje epizode serije Kako sam upoznao vašu majku.

Foto: screenshot/Kako sam upoznao vašu majku

Jeopardy!: Hrvatska je kao kategorija predstavljena u legendarnoj američkoj televizijskoj igri Jeopardy! prvi put prošli tjedan. Iako je u emisiji bilo dosta pitanja vezanih uz Hrvatsku, ovo je prvi put da postoji posebna kategorija.

Foto: screenshot/Yotube

Orange Is the New Black: Hrvatski prehrambeni proizvodi poput Napolitanki, Vegete, Ajvara, Jadra i Domaćice pojavili su se na policama trgovina u osmoj epizodi 7. sezone.