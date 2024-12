Skupo je kao dragi kamen, a poznati kuhari ga izbjegavaju: 'Ovo ulje uništit će svako jelo'

Na policama domaćih trgovina sve se češće može vidjeti rijetko ulje za pripremu hrane – ulje tartufa. Kuhari ga danas stavljaju u različite vrste jela – od salata, preko tjestenine, do hamburgera. Već sam naziv ulja djeluje otmjeno pa pojedince neće spriječiti da za njega izdvoje pozamašne svote jer litra zna dosegnuti cijelu od oko 200 eura. Upravo zbog toga prodaje se u malim bočicama. No, prije nego što ga ubacite u svoju košaricu, razmislite još jednom, a možda vam u donošenju konačne odluke o kupovini pomognu razmišljanja svjetski poznatih kuhara. Većina njih ovu namirnicu u svojoj kuhinji – nema, piše Best Life.

Martha Stewart već dugo otvoreno pokazuje svoju odbojnost prema ulju tartufa. 'Oh, nikada ne bih koristila tartufovo ulje, nikada', rekla je svojedobno za portal Today. 'Loše je. Provedeno je mnogo studija o toj vrsti ulja. Sintetičko je, lažno, grozno. Lijepi se za vaše okusne pupoljke, to je odvratna stvar. Zaboravite na tartufovo ulje.' Svoj stav potvrdila je kasnije i na Redditu. 'Mislim da tartufovo ulje spada među rijetke sastojke koji ne bi trebali biti u ničijoj kuhinji. Uništava većinu recepata', izjavila je Stewart.

Njezino mišljenje dijelio je i legendarni kuhar Anthony Bourdain koji je također bio oštar prema ulju tartufa, nazivajući ga užasnim. 'To nije ni hrana. Jestivo je koliko i lubrikant, a napravljeno je od sličnih sastojaka', rekao je u emisiji The Tonight Show.

Gordon Ramsay, još jedan kulinarski znalac, ima posebno snažnu odbojnost prema tartufovom ulju. „Najgora stvar za mene je ulje tartufa. To treba ukinuti', rekao je za PopSugar. 'Kada ga ljudi koriste, na vrh boce stave isti nastavak kao i za svako drugo ulje, pa izlazi u ogromnim količinama. Trebalo bi ga koristiti u vrlo malim dozama.'

Chef Ken Frank iz Michelinovog restorana La Toque tvrdi da tartufovo ulje desenzibilizira ljude na pravi okus tartufa. 'To je ogromna prijevara. To je loše ulje', rekao je na Napa Truffle Festivalu. 'Problem je što, ako se vaše nepce navikne na tartufovo ulje, više nećete moći cijeniti pravi okus tartufa. Kad budete jeli jela s pravim tartufima, možda ih nećete prepoznati i mislit ćete da su tartufi loši. Nije tako!'

Prava istina je da tartufovo ulje ne sadrži prave tartufe – sadrži sintetske spojeve koji imitiraju miris i okus tartufa. 'Lažni okus tartufa posebno je uznemirujuć, jer ne samo da ima okus poput loše kemijske verzije pravog tartufa, već je to okus koji sada većina ljudi povezuje s tartufima', rekao je pokojni kritičar hrane Jonathan Gold, preporučivši svima da spomenuto ulje izbjegavaju pod svaku cijenu.

Sintetičko tartufovo ulje može uništiti hranu i preplaviti jelo, a nije ni približno zamjena za pravu stvar. 'Korištenje pravih tartufa daje kuharima priliku da se izraze i pokažu svoj talent, što nije moguće s manje vrijednim sastojcima ili lažnim kemikalijama' izjavila je kuharica Florence Bertheau za Reader’s Digest.

