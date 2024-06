Seksa li se Generacija Z više ili manje od ostalih? Stručnjakinja ima odgovor!

Generacija Z ima manje seksa i manje partnera nego generacije njihovih roditelja i baka i djedova. Sve je veći popis stvari koje pripadnike generacije Z odvraćaju od seksa. Naime, iako im je seks lako dostupan, generacija Z itekako je svjesna uključenih rizika – i ne privlači ih 'grub seks' koji se nudi, piše Daily Mail.

Namjerno sporije sazrijevanje, odgađanje odlaska iz kuće, izbjegavanje alkohola i preferiranje društvene interakcije putem telefona nego uživo – svi ti čimbenici znače da je seks ovoj generaciji postao izvor stresa, a ne užitka. Stručnjakinja za seks Tracey Cox otkriva zašto je to tako.

Treba im dulje da odrastu: Generacija Z odrasta usporeno. Sve se događa kasnije. Mlade odrasle osobe sve više odgađaju većinu važnih životnih događaja – ne samo seks. Odgađaju dobivanje vozačke dozvole, duže žive kod kuće, romantično se smiruju u puno starijoj dobi. To je dijelom zato što ljudi žive dulje nego što su živjeli prije. Ako vjerujete da ćete još uvijek biti zdravi i trčati u svojim 90-ima, manje je panike da se bavite stvarima sada i odmah. Cijela razvojna putanja se usporava. Nekad su svi očajnički željeli odrasti i raditi ono što rade odrasli – piti, pušiti, seksati se – dok mogu. Ako je šansa da živite do 100 godina potpuno ostvariva, čemu žurba? Čak i kad se generacija Z iseli, često su u kontaktu s roditeljima. Još uvijek pitaju mamu i tatu za mišljenje o stvarima - a većina roditelja ne potiče svoju djecu da stalno izlaze van.

Oni biraju živjeti kod kuće s roditeljima: Generacija Z odrasta u nestabilnim političkim i ekonomskim vremenima gdje se budućnost čini neizvjesnom. Zbog opće tjeskobe manje je vjerojatno da će željeti napustiti udobno obiteljsko gnijezdo mame i tate i sami zakoračiti u veliki, loš svijet. Čak i ako su se osjećali dovoljno hrabrima, globalna pandemija poremetila je njihove planove za obrazovanje i karijeru. Novca ima sve samo ne u izobilju, snovi o tome da budu financijski uspješni poput svojih roditelja čine se nedostižnima. Ako imate ikakvih ambicija posjedovanja kuće, jedini način da to postignete je da živite kod kuće i štedite na stanarini. Prethodne generacije smatrale bi ovu mogućnost krajnje poraznom. Odlazak od kuće radi odlaska na sveučilište ili samo da biste živjeli samostalno bio je san mnogih. Sad, to znači zaduživanje i za što? Mnogima je stoga bolje biti s roditeljima, na sigurnom i bez, ili bar s manje, financijskih problema.

Puno su manje hedonistički nastrojeni: "Moj se prijatelj uvijek šali da ne može razumjeti kako se netko trijezan seksa. 'Nitko ne bi imao prvi seks da se nije napio', kaže. Donekle je u pravu. Svatko tko je pio kao adolescent (ja sam redovito pila s 15 godina i svi koje sam poznavala također) zna koliko je alkohol igrao veliku ulogu u našim odlukama o seksu. Trijezan, bi pomislio 'ne bih trebao'., a pijan 'o da!'. Kao što svi koji piju znaju, alkohol popušta inhibicije i smanjuje sposobnost otpora nekoj ideji. Generacija Z pije puno manje alkohola od svih ostalih generacija. Također imaju stalnu ponudu zabave nadohvat ruke. Seks je bio oblik zabave za prethodne generacije. Nešto zabavno za raditi. Svi smo gledali televiziju, kad je bila dostupna, ali je bila kontrolirana: ograničen sadržaj unutar ograničenog vremenskog okvira. Generacija Z je odrastala uz streamanje cijelih serija kad god im se prohtije. 'Netflix efekt' ne utječe samo na seksualne živote mladih ljudi – sve generacije kažu da je pristup streamingu utjecao na količinu seksa koju imaju. Kada biraju između seksa i maratonskog gledanja serije ili filma, radije će odabrati ovo drugo", kaže stručnjakinja.

Seks je previše dostupan: U doba u kojem se spajanje čini neograničenim poput prelaska prstom udesno na aplikaciji za spojeve, mnogi pretpostavljaju da se generacija Z zabavlja najbolje u životu. No, mnogi su zaboravili da ako želite natjerati mlade osobe da nešto naprave, trebate im to zabraniti i otežati. Dostupnost seksa i prihvatljivost povremenog seksa učinila ga je neprivlačnim. Predanost je sada nagrada – a za to je potrebno više vremena. Za razliku od prethodnih generacija, generacija Z daje prednost emocionalnoj povezanosti i smislenim interakcijama u odnosu na povremeni seks. To je također zato što se toga boje. "Obavili smo sjajan posao educirajući mlade ljude o rizicima seksa. Osnažili smo žene generacije Z da donosi informirane odluke o svom seksualnom zdravlju i dobrobiti. Rezultat je da se ne boje reći ne seksu. Generacija Z educirana je o riziku od trudnoće i spolnim bolestima. Budući da su prirodno skloni riziku, ne riskiraju. Seks je zastrašujući iz drugog razloga. Došlo je do porasta 'grubog seksa' za one u dobi od 18 do 29 godina. To je sada uobičajeno ponašanje za studente. Kod nekih je to željeno i traženo, no za mnoge druge, nije. Sigurnije je potpuno izbjeći seks nego riskirati vrlo neugodan susret", dodaje Cox.

Društvene mreže su dvosjekli mač: Društvene mreže i aplikacije mogu omogućiti laku vezu za seks, ali potiču tjeskobu oko seksualne izvedbe i imidža tijela. Mlade su žene bombardirane jako filtriranim slikama kozmetički poboljšanih 'lijepih' žena kakvima bi trebale težiti biti. Svaki dječak ili muškarac koji je ikada kliknuo na poveznicu koja obećava 'tajnu' erekcije koja vas 'nikada ne iznevjeri' tada je preplavljen oglasima za lijekove za erektilnu disfunkciju poput Viagre. Mlade djevojke izbjegavaju seks jer se brinu da ne izgledaju dobro, mladići izbjegavaju seks jer se brinu da neće postići onakvu izvedbu za koju ih ovi oglasi uvjeravaju da žene žele. Društvene mreže utječu na seks i na drugoj razini. "Druge generacije odlazile su u kafić ili bar na susret s prijateljima, stvarajući pravo raspoloženje za seks (često pijanstvo i priliku (osoba je pored vas). Generacija Z sklupča se na kauču ili krevetu i komunicira preko telefona. Mnogi mladi ljudi najbolji su prijatelji s ljudima koje nikada nisu osobno upoznali. Sastanak uživo nije ni približno toliko važan ovoj generaciji kao što je nama ostalima", objašnjava.

Prokletstvo COVIDA-19: Velika količina istraživanja pokazuje da je sve manje zanimanja za seks prethodilo pandemiji. Ali sigurno nije pomoglo. Mnogi su propustili prisustvovati tradicionalnim događanjima na kojima se često dogodi seks: poput tuluma, glazbenih festivala, putovanja s prijateljima, kućnih zabava i slično. Umjesto seksualnog istraživanja, zaglavili su pred televizorom s obitelji.

Nedostatak seksa i intime čini ljude nesretnima: "Seks je dobar za vas. Oslobađa vas stresa, potiče 'hormone sreće' i jača imunološki sustav. Pomaže vam da spavate, osjećate se intimno i povezano. Vrlo je ugodno i zabavno je. Ako se ne seksate, nemate niti jednu od ovih dobrobiti. Stoga ne čudi da su nesretnost i depresija na vrhuncu svih vremena za ovu dobnu skupinu. Prva digitalno izvorna generacija – generacija Z odrasla je s pametnim telefonima u rukama – manje je, a ne više povezana s drugim ljudima zbog toga", zaključuje stručnjakinja.

