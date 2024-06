Od seksa na plaži do seksa u avionu: Stručnjakinja za seks otkrila seksualne fantazije koje nisu vrijedne isprobavanja!

Imati popis novih stvari koje biste oboje voljeli isprobati odličan je način da seks ostane uzbudljiv. Seksualne igre s vezanjem, povezi za oči, udaranje, igračke za seks, maštarije o igranju uloga: sve se te stvari obično nalaze na popisu za seks i u njima jako uživaju brojni parovi, piše Daily Mail.

Ali postoje i druge stvari kojima su mnogima na popisu za isprobavanje, a koji gotovo nikada ne ispunjavaju očekivanja. Stručnjakinja za seks, Tracey Cox, otkrila je o kojim se to stvarima radi.

Seks na plaži: Zvuči romantično, a sigurno tako i izgleda - na ekranu. Valovi koji vas zapljuskuju, sunce sija, vi ste jedno s prirodom. Zvuči veličanstveno i prekrasno - ali nije. Ispostavilo se da valovi koji vam udaraju o lice nisu baš ugodni, pijesak na genitalijama i unutar njih je sve od iritantnog do bolnog, a pokušaj da pronađete pustu plažu je vrlo teško.

Seks u vodi: Na odmoru ste tako opušteni, pocrnjeli ste (tako da osjećate samopouzdanje) i ležite polugoli na plaži ili blizu bazena. Unatoč tome, vjerojatno vam je bolje imati predigru u tom bazenu, hidromasažnoj kadi ili moru nego se tamo seksati. Voda isušuje prirodni lubrikant, plodno je tlo za bakterije, a seks u jacuzziju ili bazenu često dovodi do iritacija, urinarnog trakta i gljivičnih infekcija. Učinite to kao zagrijavanje, ali ipak se radije seksajte na kopnu.

Seks u avionu: Zapravo se samo seksate u vrlo malom WC-u. Također, vrlo je malo vjerojatno da će se to dogoditi u prepunoj ekonomskoj klasi s bebama koje vrište, svi su budni i gledaju filmove, a redovi za toalet su često ogromni. Možda to možete izvesti na noćnom letu s ne tako velikom gužvom, ali vrijedi li se truditi? Zahodi su obično prljavi, a osim toga, nema baš puno poza koje biste mogli isprobati u tako ograničenom prostoru.

Seks u troje: Očigledan, najočitiji razlog zašto ovo pođe po zlu jest taj da koliko god ste to zamišljali, ne možeš se zapravo pripremiti na to kakav je osjećaj gledati kako netko drugi ljubi/dira/mazi/liže/prodire u vašeg partnera. Većina ljudi ne voli dijeliti svog partnera. Osim toga, vrlo je nezgodno. Nitko ne zna tko bi kome i kada trebao što učiniti. Većina ljudi također se osjeća užasno samokritično. Naravno, već ste vodili ljubav sa svojim partnerom, ali nije vas gledao iz daljine. A što ako treća osoba misli da je ono što vas partner voli da mu radite zapravo glupost? Hoće li i on tada misliti da si loša u krevetu? Muškarci se često osjećaju pod tolikim pritiskom da ne mogu postići erekciju. Ljubomora je također ogroman problem - glavni razlog zašto su svađe nakon seksa u troje iznimno česte. Uvijek netko bude kriv ako iskustvo nije bilo sjajno; čak i da jest, često se zna pojaviti osjeća srama s obje strane.

Seks u automobilu: Više od polovice svih Amerikanaca imalo je seks u automobilu, točnije 60 posto, prema The Journal of Sex Research. Uskočiti na stražnje sjedalo popularno je među mnogima, ali ponekad to zaista može biti neudobno, a kao i u avionu, nemate puno prostora za isprobavanje drugačijih poza.

Seks s korištenjem hrane: Ideja se čini seksi. Vaš partner ubacuje nešto u vašu vaginu i uživa u ukusnom oralnom seksu. Popis onoga što je sigurno ipak je kratak. Vruća, začinjena hrana i masna hrana remete pH ravnotežu i jako iritiraju. Bakterije se razmnožavaju na slatkoj hrani. Namaz nemojte stavljati i izbjegavajte to raditi izravno na genitalijama. Šlag iz boce aerosola, maslac od kikirikija, med, džem. Budite jednostavni, držite se grudi, trbuha, bedara i stražnjice i bit ćete dobro. (Penisi su općenito otporniji, pa možete više toga, ali i dalje izbjegavajte začinjenu/uljnu hranu).

Položaj tačke: Za one koji ne znaju što je ova poza; on stoji lagano savijenih koljena, a ona omota noge oko njegova struka, okrenuta u istom smjeru kao i on, dok joj on drži vanjsku stranu bedara. Podlaktice su joj na podu i podržavaju njezinu težinu. Izgleda impresivno – jer i jest! Muškarcu je potrebna superiorna snaga gornjeg dijela tijela kako bi vas mogao pomicati naprijed-natrag za potisak, a njoj se treba svidjeti osjećaj da je naopako i da ima malo kontrole. Većina parova pokuša to jednom, traje oko četiri minute, a zatim odustanu. Lakša verzija za prosječno ljudsko biće: doggy na kraju kreveta s njom nagnutom naprijed na podlakticama, jednom nogom na podu.

Analni seks: Prije ćete ovo naći na njegovoj listi nego na njezinoj, ali broj parova koji barem jednom pokušaju analni seks dramatično je porastao tijekom posljednjih desetljeća. Analni seks može biti iznimno ugodan za oboje ako mu se pristupi na pravi način. U idealnom slučaju, trebali biste raditi na pripremi rektuma, blagim istezanjem pomoću prstiju i igračke, tijekom niza sesija u razdoblju od nekoliko tjedana ili više. Umjesto toga, većina ljudi odlučuje baciti se odmah na to i pitaju se zašto osoba koja prima analni seks vrišti od boli, a ne od zadovoljstva. Analna igra – eksperimentiranje s prstima i igračkama – puno je ugodnija za mnoge parove.

