'Seks sa suprugom se smanjio pa sada imam tajne afere na društvenim mrežama'

- Moj suprug i ja bili smo nevjerojatno ludi jedno za drugim kada smo tek ušli u vezu, ali sada imam online afere s drugim muškarcima. Osjećam se seksi i poželjno kada pričam s njim, ali ne znam što napraviti sa svojim suprugom - napisala je jedna žena za The Sun.

Udala se za njega jer je htjela imati djecu, no nije bila zaljubljena u njega. Vjenčali su se šest mjeseci nakon što su se upoznali, ali kada su dobili kćer, intimnost između njih je prestala. Počela je pričati s raznim muškarcima na društvenim mrežama, ali samo s jednim se povezala.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje:

- Svaki dan pričamo i već mi je rekao da me voli, iako se još nismo upoznali. Čak me pozvao da se preselim kod njega, ali on je tri sata udaljen od mog supruga i bojim se da on neće moći viđati svoju kćer. Suprug me voli kao majku naše kćeri, ali tu završava. Osjećam se odbačenom i nevoljenom od supruga. Trebam li započeti s novim muškarcem na mreži? - nastavila je.

- Usporite prije nego što donesete odluku zbog koje ćete požaliti. Zapitajte se jeste li se toliko usredotočili na svoju kćer da više ne poklanjate mužu dovoljno pažnje. Zamolite svog ljubavnika da pričeka i ako je iskren, dat će vam prostora dok budete rješavali brak Dugujete svojoj kćeri da pokušate spasiti vaš brak. Ako se stvari ne poprave, tada bi razdvajanje moglo biti najbolje - odgovorila joj je Deidre.

Pitali smo građane: Znate li kako se pravilno maske bacaju u smeće nakon upotrebe?