Šampanjce ove kuće zavoljet ćete možda i više od poznatih globalnih brendova

U prostorijama Vrutka u Zagrebu predstavljena je francuska vinarija Devaux koja dolazi iz Côte des Bar upravo u Champagnei. Dakle, pogađate, riječ je o vinariji koja se isključivo bavi proizvodnjom šampanjaca, kod nas do sada nije bila toliko poznata, što je i razumljivo jer su velika imena poput Kruga, Veuve Cliquot, Moët Chandon ili Dom Pérignon daleko razvikanija. Uvjerili smo se, međutim, da je Devaux etiketa koja i više nego dostojno predstavlja sjajnu tradiciju koja se u francuskoj pokrajini Champagnei razvija praktično već stoljećima. Kako je rekao Jean-Noël Girard iz vinarije Devaux koji je predstavio njezine doista odlične šampanjce, oni se rade u mjestašcu Villeneuve općine Bar-sur-Seine, a rade ih od crnih sorti crni pinot i chardonnay, nema kupaža, vinfikacija je uvijek zasebna.

Foto: Vilim Patz

- Tako je, i od tih crnih sorti mi dobivamo bijela vina, odnosno šampanjce. A radimo ih od 19. stoljeća, kazao je okupljenima. Gospodin Girard opisao je kako se loze od kojih dolazi grožđe za šampanjce Devaux nalaze uglavnom na strmim, jugoistočnim padinama koje se protežu do riječnih obala.

- Ova situacija daje vinima karakterističnu svježinu i strukturu. Nije bilo teško prepoznati kvalitetu ovih vinograda u kojima prevladava odlični crni pinot. Pinot crni je dominantna sorta u Côte des Baru koja daje najbolje crne pinote u cijeloj apelaciji, govorio je okupljenima.

Doznajemo kako već desetljećima kuća Champagne Devaux obrađuje oko stotinu hektara, koristeći održive metode ili prelazeći na organsko vinogradarstvo, uz pomoć svojih stručnjaka. Osim parcela u Côte des Baru, Devaux također iskorištava parcele u Côte des Blancs i Montgueux gdje Chardonnay postiže vrhunac aromatičnog izražaja, te obroncima Vitryata i Sézannaisa. Majstor podruma, Michel Parisot, koji je za svoj rad već dobio niz vrlo vrijednih nagrada, tako može odabrati najbolji Chardonnay. Za svoje šampanjce, dakle, u kući Devaux koriste dvije sorte grožđa, pinot noir i chardonnay.

Foto: Vilim Patz

Grožđe ne kupuju od drugih dobavljača ali ga prodaju drugim, puno poznatijim, kućama, čuli smo na prezentaciji. Prije nekih 40 godina počeo je preobražaj ove šampanjske kuće koji je donio preciznost kojom se linije D Collection i Sténopé prave od grožđa s najboljih položaja nazvanih D Selection. Samo o povijesti ove kuće mogao bi se napisati zaseban i, vjerujemo, zanimljiv tekst. No, bolje je pokušati prenijeti dojam koji su okupljeni dobili probavajući ove šampanjce za koje je donesena praktično aklamativna ocjena kako su u ovom trenutku možda i najbolja vrijednost za novac. Doista, Grande Réserve u kojem je 70 posto crnog pinota izraženim cvjenim notama praćenima breskvama i marelicama teško ćete naći para za njegovih nešto više od 32,99 eura koliko stoji u nas. Zaista bi ga se dalo na prvo kušanje smjestiti i u više cjenovne segmente. Coeur des Bar Rosé iz kategorije Terroirs de Coeur također je potaknuo diskusiju jer je doista pun, intrigantnih aroma bobičastog voća a odlikuje ga i položaj s kojeg dolazi njegov crni pinot koji je kod sela Les Riceys. Onda smo imali prilike probati tri šampanjca iz linije Collection D, Cuvée D, D Blanc de Blancs te D Millésimé́ 2014 gdje je jako puno poklonika stekao Cuvée D. To bi bilo zato jer je ovaj šampanjac napravljen od blenda u kojem je 55 posto crnog pinota i 45 posto chardonnayja te odležavanog vina kojeg je jedan dio bi i u hrastovim bačvama, sve u omjeru otprilike 60:40, osim što je suh, doista interesantnih i neobičnih aroma. Iz ovog vina koje nije izgubilo svježinu izbijaju svježe cvijeće, tost, nešto vanilije, dakle što je najavljeno i dobili smo, a sve na jedan elegantan i fin način. Cijena od 40 eura i više je nego poštena. Posebno kada čujete kako se taj šampanjac pravi, riječ je o blendu cijelog niza vina, a onda i kada vidite popis nagrada.

Foto: Vilim Patz

Jasno je ipak kako je Sténopé 2013 ipak bio izvan kategorije. Ovaj je šampanjac napravljen u jednakom omjeru crnog pinota i chardonnaya, lijepe je pojavnosti u čaši, sugerira da se radi o punom šampanjcu, koji puno obećaje. Arome zrelog voća to potvrđuju, prate ih citrusi, a onda okreće na neke kuhinji uobičajene note poput kruha ili kolača. No, sasvim smo sigurni da će svatko od ovog slojevitog vina dobiti neki svoj dojam, notu, aromu, a ona sugerirana punoća je uvijek prisutna. Gospodin Girard sugerirao je yuzu kao bitnu notu, riječ je o citrusnom voću porijeklom iz istočne Azije. I to je točno, osigurava gorčinu kojom se ovaj šampanjac zaokružuje. Zaista izvrsno. No, svi šampanjci Devaux imaju jednu važnu karakteristiku. Paleta jela s kojim ih se može sparivati doista je široka. Reći će se to i za poznate šampanjske brendove, no ovdje je paleta vina velika a zaista se sjetite najrazličtijih jela za koja ćete pronaći neki od šampanjaca, od ribe, mekušaca, bijelog i crvenog mesa, sireva, među njima i onaj kozji, zašto ne.