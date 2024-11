Samo pet minuta dnevno može vas spasiti od 'tihog ubojice': Kako se boriti s visokim tlakom?

Studija, objavljena u časopisu Circulation, provedena je od strane stručnjaka iz konzorcija ProPASS (Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep), međunarodne akademske suradnje koju vode Sveučilište u Sydneyu i University College London (UCL). Procjenjuje se da bi samo pet minuta aktivnosti dnevno moglo pomoći u smanjenju krvnog tlaka, dok bi zamjena sjedilačkog ponašanja s 20-27 minuta vježbanja dnevno, uključujući hodanje uzbrdo, penjanje stepenicama, trčanje i vožnju bicikla, također mogla dovesti do klinički značajnog smanjenja krvnog tlaka, piše Science Daily.

Profesor Emmanuel Stamatakis, suvoditelj studije i direktor konzorcija ProPASS s Centra Charles Perkins, izjavio je: "Visok krvni tlak je jedan od najvećih zdravstvenih problema globalno, ali za razliku od nekih glavnih uzroka kardiovaskularne smrtnosti, možda postoje relativno pristupačni načini za rješavanje ovog problema, osim primjene lijekova. Otkriće da bi već pet dodatnih minuta tjelesne aktivnosti dnevno moglo biti povezano s mjerljivo nižim vrijednostima krvnog tlaka naglašava koliko moćni mogu biti kratki intervali intenzivnijeg kretanja u regulaciji krvnog tlaka."

Hipertenzija, odnosno stalno povišena razina krvnog tlaka, jedan je od najvećih uzroka prerane smrti globalno. Pogađa 1,28 milijardi odraslih širom svijeta te može dovesti do moždanog udara, srčanog udara, zatajenja srca, oštećenja bubrega i mnogih drugih zdravstvenih problema. Često se naziva "tihi ubojica" zbog nedostatka simptoma. Istraživački tim analizirao je zdravstvene podatke 14.761 volontera iz pet zemalja kako bi proučili kako zamjena jednog oblika tjelesne aktivnosti drugim tijekom dana utječe na krvni tlak. Svaki sudionik nosio je akcelerometar na bedru za mjerenje svoje aktivnosti i krvnog tlaka tijekom dana i noći. Dnevne aktivnosti bile su podijeljene u šest kategorija: spavanje, sjedilačko ponašanje, polagano hodanje, brzo hodanje, stajanje i intenzivnija vježbanja kao što su trčanje, vožnja bicikla ili penjanje stepenicama.

Tim je statistički modelirao što bi se dogodilo kada bi osoba zamijenila različite količine jedne aktivnosti drugom, kako bi procijenili učinak na krvni tlak za svaki scenarij. Utvrđeno je da bi zamjena sjedilačkog ponašanja s 20-27 minuta vježbanja dnevno potencijalno mogla smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za čak 28 posto na razini populacije. Prva autorica dr. Jo Blodgett s Odjela za kirurgiju i intervencijske znanosti na UCL-u i Instituta za sport, vježbanje i zdravlje izjavila je: "Naši nalazi sugeriraju da je, za većinu ljudi, vježbanje ključno za smanjenje krvnog tlaka, više nego manje intenzivni oblici kretanja poput hodanja."

"Dobra vijest je da, bez obzira na vašu tjelesnu sposobnost, nije potrebno puno vremena da bi se postigao pozitivan učinak na krvni tlak. Ono što je posebno kod naše varijable vježbanja jest to što uključuje sve aktivnosti nalik vježbanju, od trčanja za autobusom do kratke vožnje biciklom, od kojih se mnoge mogu uklopiti u dnevne rutine. Za one koji se ne bave s puno tjelesne aktivnosti, hodanje je i dalje imalo pozitivne učinke na krvni tlak. Ali, ako želite značajnije promijeniti svoj krvni tlak, dodatno opterećenje kardiovaskularnog sustava kroz vježbanje imat će najveći učinak."

Profesor Mark Hamer, suvoditelj studije i zamjenik direktora ProPASS konzorcija iz UCL-a, rekao je: "Naši rezultati pokazuju koliko su moćne istraživačke platforme poput konzorcija ProPASS za prepoznavanje relativno suptilnih obrazaca vježbanja, spavanja i sjedilačkog ponašanja, koji imaju značajan klinički i javnozdravstveni značaj."

Znate li da vam kava može pomoći pri mršavljenju? Ovo su tri ključne dobrobiti