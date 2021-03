Sadašnjeg zaručnika je upoznala na aplikaciji za karaoke - dok je čekala dijete s drugim

Rachel (33) iz Novog Meksika čekala je drugo dijete s partnerom, a jednog dana slučajno se počela dopisivati s Jonom (36) iz Westona, Engleska. Bez obzira na udaljenost, postali su jako bliski - toliko da je ona ostavila partnera i oca svoje djece, spakirala kofere i nakon godinu i pol veze putem interneta, odlučila prijeći pola svijeta kako bi ga vidjela, prenosi The Sun.



Za emisiju 90 Day Fiance TLC televizije, Rachel je rekla: "Jon je sladak, duhovit i romantičan. Godinu i pol dana čekam da se vidimo uživo. Osim kofera, sa mnom ide i 8-mjesečna beba Lucy. Zaista mislim da smo Jon i ja suđeni jedno drugome i mislim da će biti odličan otac. Neki ljudi misle da je suludo da putujem tako daleko s bebom kako bih se upoznala s muškarcem. Lucy i ja dolazimo u paketu, moram vidjeti može li on to prihvatiti."

Jon kaže kako je nervozan, ali ako ovo između njih nije ljubav, onda ne zna što je. Rachel dolazi samo privremeno u Englesku, morat će se vratiti zbog starije kćeri. Par se nada da će Jon uspjeti dobiti partnersku vizu kako bi mogao preseliti u Albuquerque i živjeti s Rachel i djecom, no to nije tako jednostavan proces - pogotovo jer je Jon kažnjavan u prošlosti.



"Proces dobivanja vize može potrajati i tri godine, može se dogoditi da bude odbijen... Ipak, nadamo se najboljem."



Kako kaže, vrijeme neće utjecati na njihov odnos.

