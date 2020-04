'S djevojkom imam odličan seks, ali ona je zaručena za drugog. Ne znam kako da shvati da želim biti s njom'

Jedan muškarac obratio se psihoterapeutkinji Deidri za pomoć jer se zaljubio u ženu s kojom ima odličan seks, ali ona je zaručena za drugog muškarca. Želi biti s njom u vezi, ali nije siguran hoće li ona napustiti svog zaručnika radi njega, prenosi The Sun.

“Ona ima 25 godina, ja 26. Upoznali smo se na rođendanskoj zabavi mog rođaka prošle godine. Njezin zaručnik radi s njim, ali ja ga nikad nisam upoznao. Nas dvoje smo brzo kliknuli i ona mi je priznala da se ne slaže sa svojim zaručnikom te da se često svađaju. Razmijenili smo brojeve i brzo smo se počeli redovito nalaziti i pričati. Objasnila mi je sve o svojoj vezi, također da se nisu seksali više od godine dana”, ispričao je.

Kada je njen zaručnik bio na poslovnom putu, započeli su svoju aferu te, kako sam kaže, imali odličan seks. Sada se pokušavaju vidjeti kada god je to moguće, ali on želi ozbiljnu vezu s njom. “Želim da ostavi svog zaručnika, ali ona je rekla da se mora udati za njega jer je to očekivano. To mi nema smisla, vidim da njena obitelj primjećuje da je nezadovoljna. Želim je usrećiti i provesti cijeli život s njom”, rekao je.

Deidre mu je odgovorila: “Zvuči kao da vaša ljubavnica nesvjesno ulazi u brak sa svojim zaručnikom te ne želi shvatiti istinu svoje situacije. Ako je sad već nesretna, ne postoji šansa da će imati sretan brak. Ako ne budete pažljivi, zauvijek ćete biti njezin tajni ljubavnik. Recite joj da mora izabrati između vas dvojice. Pokažite joj da, ako uđe u brak, njezin život će biti nesretan te joj recite da je volite, ali da više ne možete biti njezin ljubavnik.”

