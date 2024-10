Rodila mu je troje djece, a onda je suprug od nje zatražio nešto što joj je slomilo srce

Jedna je žena ostala razočarana i preplavljena osjećajem manje vrijednosti nakon što ju je muž zamolio da se podvrgne plastičnoj operaciji kako bi 'popravila' svoje tijelo nakon trudnoće. Svoju priču podijelila je na društvenim mrežama, objasnivši kako je rodila troje djece, što je ostavilo traga na njezinom tijelu, posebno na pupku. Za pomoć se obratila korisnicima Reddita, piše Mirror.

'Muž me pitao bih li se podvrgnula plastičnoj operaciji kako bih „popravila“ pupak koji ne izgleda dobro nakon tri trudnoće. Što da mu odgovorim?', pitala je žena korisnike popularne društvene mreže. Nadalje, objasnila je kako je uvijek bila u dobroj formi i zadovoljna svojim izgledom, ali njezin muž misli da joj treba 'popravak'.

'Razumijem što želi reći, ali moje tijelo sada tako izgleda s obzirom na činjenicu da sam rodila više puta. Vježbam i imam zdrav postotak tjelesne masti, no nijedna dijeta ili vježbanje neće promijeniti činjenicu da iznijela tri trudnoće. Ponovo je to spomenuo dok smo sinoć bili na večeri s prijateljima i osjećala sam se jako posramljeno. Poštujem ljude koji se odluče na plastičnu operaciju kako bi se osjećali bolje, ali ovo bih učinila isključivo zbog njega, a iskreno, nisam sigurna ni je li to moguće', napisala je nesretna žena.

GALERIJA: Nemojte ih ignorirati: Ovo je 5 najvećih ranih znakova upozorenja na oštećenje jetre

Priznala je kako je povrijeđena njegovim zahtjevom te kako bi voljela da on shvati koliko su ju njegove riječi povrijedile.

'Iskreno, mislim da je dovoljno da mu kažeš - zašto si mislio da je u redu pred našim prijateljima implicirati da s mojim tijelom nešto nije u redu? Sumnjam da ne zna koliko je to bilo okrutno', napisao je jedan korisnik Reddita.

VEZANI ČLANCI:

Druga korisnica je dodala: 'On je to spomenuo javno, pred drugima? Bože moj, da sam ja u pitanju, bilo bi svega zbog toga. Budući da si mu stalno govorila ne, odlučio je pojačati pritisak tako što te javno ponizio pred prijateljima?'

'Tvoj muž nema nimalo poštovanja prema tebi. Rodila si mu troje djece, a on se usudi fiksirati na tvoj pupak? I još ima drskosti o tome govoriti pred drugima i osramotiti te? Ovo je jedan od onih trenutaka kada treba biti oprezan. Takvo ponašanje, ako se ne zaustavi, može eskalirati. Dobro je što si zadovoljna svojim tijelom. Svi ostali trebaju to prihvatiti i biti sretni zbog tebe', jedan je od komentara na Redditu.

Otac troje djece i inženjer robotike obožava nositi štikle i suknje: 'Ne vidim ništa čudno u tome'