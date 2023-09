Ponosna vlasnica grudi od tri i pol kilograma: 'Želim imati najveće implantante na svijetu!'

Za ovu prsatu ljepoticu veličina je svakako bitna. Žena iz Illinoisa koja se podvrgnula trima operacijama kako bi postigla ogromno poprsje od 38 GG kaže da joj je misija imati najveće grudi na svijetu. Zeni Zound (38) prvi put je ugradila implantate u grudima 2021. godine nakon što je bila podvrgnuta operaciji promijene spola, prenosi New York Post.

U to vrijeme uredska djelatnica nije planirala imati ogromne umjetne dodatke, ali odmah je znala da želi veće grudi nakon prvog zahvata. 'Na kraju sam kontaktirala svog kirurga da mu kažem da želim biti što veća', prisjetila se Zeni, 'Dobila sam implantate od 800 kubičnih centimetara u veljači 2021., a zatim sam se vratila tri mjeseca kasnije i popela na 1800'.

VEZANI ČLANCI:

Ipak, nije bila zadovoljna i naknadno je posegnula za drugim kirurgom koji joj je ponudio ekspandere - vrstu grudnog implantata koji se može postupno proširiti ubrizgavanjem fiziološke otopine koja rasteže kožu. 'Dobila sam ekspandere od 2300 cc u listopadu 2022.', rekla je, dodavši da je u 11 mjeseci od tada imala tri 'punjenja dojki'.

Sada su Zenine grudi teške gotovo tri i pol kilograma, odnosno poput prosječnog novorođenčeta. Zounds priznaje da joj teška prsa otežavaju svakodnevne aktivnosti. 'Postoje stvari u kojima sam prije uživala, a sad više ne mogu', priznala je, 'Čak sam i sa svojim implantatima od 1800 cc trčala šest kilometara nekoliko puta tjedno. Nekoć sam svirala akustičnu gitaru i to mi je postalo jako neugodno i teško dok sjedim. Jedenje mi je također izazov'.

Zeni je također priznala da joj grudi smetaju u osiguravanju stalnog zaposlenja. 'Imala sam 1800 ccm kad sam bila na razgovoru za svoj trenutni posao. Sada radim od kuće i gotovo sam ih udvostručila otkako me itko u uredu posljednji put vidio', rekla je, 'Nisam sigurna kako bi stvari bile da i dalje moram ići na posao, a mislim da će ovo biti moj zadnji tradicionalni uredski posao'.

VEZANI ČLANCI:

Zounds sada želi prijeći u industriju zabave, govoreći: 'Želim imati neke od najvećih grudi na svijetu. One su ono po čemu sam poznata. U šali sebe opisujem kao profesionalnu ženicu s velikim sisama, ali sam također potpuno ozbiljna u vezi s tim. U suštini, moj životni san je oduvijek bio da mogu živjeti od toga da zabavljam ljude i budem ono što jesam'.

Kaže i da želi nastaviti povećavati svoje poprsje, unatoč problemima koje ono može predstavljati. 'One su simbol i dokaz da živim svoj život upravo onako kako želim', rekla je, 'Moje su mi grudi također donijele puno prijatelja i one su spojile mene i moju djevojku. Nekoliko ljudi mi je poslalo poruke na društvenim mrežama postavljajući mi pitanja u vezi grudi ili mi zahvaljujući što sam im pokazala da je u redu imati tijelo kakvo želiš, čak i ako je to nešto na što se općenito gleda s prezirom. Najbolje od svega je što lako mogu nastaviti s povećanjima'.

Djevojka otkrila: 'Želim izgledati kao Barbie, ali obitelj me se odrekla zbog plastičnih operacija'