Restoran Fiko: Tanjuri su ovdje lijepi i kad su prazni

S mora u pjat, nit vodilja je ugostitelja u Mošćeničkoj Dragi. Dodatni dojam mora i pjata ostavlja i pozicija, jer većina je restorana u mjestu – upravo uz more. Idila, ne može bolje.

Uz one koji su razvikani, dobro se jede i u drugima. Bistro Fico je primjer. Trud se vidi i kada je tanjur prazan. Vlasnica sama oslikava tanjure i lijepo ih je i same vidjeti. No, hrana je ovdje vrlo ukusna.

Tagliata od ramsteka i pljukanci s junetinom u teranu za dvoje Večernjakovih reportera, uz bocu Jamnice – 49 eura. Pripremaju i carpaccio biftek, tartar od tune, riblji tris, razne vrste rižota, ražnjiće od grdobine i domaćih kozica, brudet od hobotnice s palentom. Jede se fino i na odličnoj je poziciji.

