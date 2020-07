Razmišljate o vezi s najboljim prijateljem? Evo što stvarne žene misle o tome

Muško ženska prijateljstva nerijetko završe vezom. Dobro se slažete, imate puno toga zajedničkog, privlačni ste jedno drugome... Pa zašto ne probati? Što može poći krivo? Često ljudi tako razmišljaju, ali ne završi sve baš onako kako su zamišljali.



Za Huffington Post nekoliko žena podijelilo je svoje iskustvo i upozoravaju - razmislite dva puta o vezi s najboljim prijateljem.



Chelsea je dugo bila prijateljica s jednim muškarcem, a zatim su ušli u vezu. On je vrlo brzo počeo spominjati brak i djecu, a uz to je bio posesivan i ljutio se ako je izlazila bez njega. Počeo ju je kontrolirati, a njoj se u glavi ponavljala jedna rečenica - "Bježi odavde!"



"Nekoliko mjeseci trudila sam se popraviti naš odnos, predložila sam i savjetovanje za parove, ali stvari su samo bile još gore. Hakirao je moj e-mail i pročitao poruke koje sam slala prijateljici gdje sam joj objasnila da sam zabrinuta za našu vezu i njegovo posesivno ponašanje. Rekao je da sam ga izdala i da odem. Na kraju sam ga blokirala gdje god sam mogla i već više od pet godina ne komuniciramo. On je postao potpuno drugi čovjek u vezi od onoga kakav je bio dok smo bili prijatelji."

Christine se našla u jednom neugodnom problemu. Bili su prijatelji, imali su zajedničko društvo, a onda su se počeli zbližavati kao par. Nakon prvog seksa odmah je shvatila da nisu jedno za drugo jer je bio, kako opisuje, zbilja grozan. "Toliko je bilo loše da ga nisam mogla pogledati u oči."



Zahladila je odnos, rekla da moraju prekinuti to, a njemu nije bilo jasno što se događa. "Nisam htjela reći razlog, nekoliko tjedana me molio, a završilo se tako da, iako se sretnemo u istom društvu, jedva razgovaramo. Nikome nismo rekli za to jer je jako neugodno."



Ipak, ima i onih koji imaju lijepo iskustvo. Cassie je sa svojim sadašnjim partnerom bila godinu dana prijateljica, a zajedno su više od 5 godina. "Prekinuli smo samo jednom, na pola godine, a onda opet završili zajedno. Sada smo sigurni da je to ono pravo. Planiramo se vjenčati i imati djecu. Ne mogu biti više uzbuđena i sretna zbog svega toga."