Razmišljate o bojanju zidova? Stručnjak otkrio koja boja ide u koju prostoriju - i kako utječu na raspoloženje

Na raspoloženje utječe puno stvari - ljudi oko nas, vrijeme vani, količina sna... Ali jeste li znali da i neke sitnice u vašem okruženju imaju utjecaj na to kako ste raspoloženi tijekom dana? Jedna od takvih stvari je boja zidova u domu i uredu.



Russell Jones, stručnjak i autor knjige The Power of Your Senses kaže da je uređenje doma jako bitno, a za Metro je otkrio koja boja zidova bi trebala biti u određenoj prostoriji.



Hodnik - zelena boja

Ovo je prva prostorija u kojoj se ljudi nađu kada uđu u stan ili kuću, ona bi trebala ukazivati na dobrodošlicu, biti bogata toplinom. "Tamno zelene nijanse umiruju, djeluju pozitivno, kao da je trag prirode ušao u dom", kaže Russell.



Dnevni boravak - neutralne boje

Prostor za obitelj, opuštanje, druženje s prijateljima... Dnevni boravak je prostorija u kojoj vjerojatno svaka obitelj provodi najviše vremena, a s obzirom na to da se koristi u razne svrhe najbolje bi bilo zidove obojiti u neutralnu boju koja će se prilagoditi raspoloženju, a daje osjećaj sigurnosti i udobnosti.

Kuhinja - crvena boja

"Ljudi povezuju kuhinju s mnogim aktivnostima, ne samo s kuhanjem. Ondje plaćaju račune, pišu popis namirnica, na hladnjak stavljaju papiriće s dnevnim obavezama... Crvena boja pokazala se najboljom za poticanje organizacije i razmišljanja", kaže stručnjak.



Spavaća soba - plava, bež ili zelena

"Ako vam spavaća soba služi samo za spavanje i dobar odmor, onda biste je trebali obojiti u nježno plavu koja pruža mir, ali ako želite više intimnosti u sobi onda biste se trebali odlučiti za bež boju zidova. Ako vam, pak, soba služi kao mjesto za opuštanje i relaksaciju onda bi zidovi mogli biti zeleni."

