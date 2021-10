Raka i Strijelca čeka poboljšanje u ljubavi, a Vodenjaku samo treba malo mira i meditacije

OVAN

LJUBAV: Mala zatezanja probudit će vaše nestrpljenje. Pokušajte gledati na život s više humora i otvorite se za ljude za koje znate da vam žele dobro. Tako ćete lakše sve izdržati. Također činite ono što vama odgovara. Ne naprežite se.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati energije više nego drugi, a volje možda i najviše. Unosit ćete kreativnost u svoj rad i rado pokazati drugima oko sebe ne samo što ste napravili, nego i kako bi oni mogli napraviti više i bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte izlet u prirodu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Bez obzira što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete ipak naći mrvicu zadovoljstva. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutarnji glas. Nema greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Dane pred vama zapamtit ćete po bogatijem erotskom životu. Oni u vezama tako će obnoviti svoj odnos s partnerom, dok će samci biti vrlo nestrpljivi. Ponekad će prenagliti u udvaranjima jer će jedva čekati da pređu na stvar.

KARIJERA: Malim koracima može se prijeći jednaka udaljenost kao velikim. To što trenutačno nedostaje atrakcija nije znak da posao ne ide dobro. Male monotonije mogu se nadilaziti originalnijim rješenjima i humorom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Blagi pad imuniteta, ali imate dovoljno tjelesne snage.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se razljućivati i dalje je tu. Zato se kontrolirajte i ne odgovarajte na svaku provokaciju.

KARIJERA: Ulazite u fazu kad će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka, pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti preokret u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kako dani budu prolazili sve će se činiti još zapetljanijim. Ipak, brzo ćete shvatiti što je na stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će prolazno turbulentno razdoblje gdje će trebati pokazati dosta tolerancije i samokontrole. Neka ne ulaze u jalove rasprave. Radije se malo strpite, dobro je.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što ne biste poželjeli nikome. Ipak, ono najgore je prošlo, pa sad polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će doći na svoje mjesto.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Ozbiljnost vaših namjera prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Činit se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi. Budite tolerantni.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko zasada ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se može i povedite se za tim. Kroz ovo sazrijevate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Takt i diplomacija su vrijedne osobine. Koristite ih.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



ŠKORPION

LJUBAV: Mnogi će se predati traču i uživati ogovarajući. Neće im pasti na pamet da su i oni i njihova ljubav možda meta nečijeg tuđeg trača. Zato bi bilo najbolje prvo počistiti u vlastitom dvorištu, a tek onda analizirati nečiju tuđi odnos. Razmislite.

KARIJERA: Pred vama su dani kad ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste kreativni u svojoj profesiji. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente. Budite svoji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ćete surađivati s mladima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Pojavit će se novo svijetlo na vašem ljubavnom nebu. Ovo ste dugo čekali i nećete moći povjerovati da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Volite vidjeti konkretne rezultate, a upravo će se oni početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznavati činjenicu da ste posao usmjerili onamo kao i treba. Bit ćete zadovoljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte što je dobro, a što nije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



JARAC

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije mjeriti vaša postignuća. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocjenu. Samo budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahtijeva više ljubavne akcije. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom kako bi išli zajedno. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Neki poslovni problemi konačno će ostati iza vas. Zapamtite da ne valja plakati nad prolivenim mlijekom. Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno, a nađite u sebi strpljenja i snage za prepreke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RIBA

LJUBAV: Ljubavna svakodnevica jedan dan će vam se činiti ako iz bajke, a već drugi će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebat će bolje balansirati i njegovati svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je jučer bilo sasvim dobro.

KARIJERA: Zaposleni u pedagoškim, estradnim i sportskim djelatnostima moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentirani ili barem kao kvalitetni djelatnici. Ostali će drugima biti zabavni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i ne bojte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Blizanac, Rak, Jarac