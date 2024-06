Radnica na jahtama otkrila najčudnije zahtjeve koje je dobivala od bogatih gostiju

Giselle Azueta, radnica na superjahti, otkrila je neobičnu stranu druženja s milijarderima zbog posla. Ova 39-godišnjakinja počela je raditi prije nekoliko godina na unajmljenoj jahti posao za koji je rekla da je dobro plaćen, ali i površan. Iako je posao stresan, Giselle voli more i strastveno uživa u putovanjima, a posao na jahti ubrzo joj je postao posao iz snova, prenosi Metro.

No priznala je da se tijekom boravka na moru susrela s nekim čudnim zahtjevima. 'Jednom prilikom gost multimilijunaš predložio je članu posade da vrši nuždu na vrhu staklenog stola dok on leži ispod njega i za to bi mu platio 10.000 dolara', prisjetila se, 'Drugi je gost poželio da jedna od hostesa cijelo vrijeme stoji u kutu i gleda ga dok večera'.

Radnici na superjahtama nikada ne smiju rabiti riječ 'ne', sve dok zahtjev nije seksualan ili ne prijeti zdravlju ili životu posade: 'Svaki zahtjev, koliko god čudan ili lud, naša je dužnost da ga ispunimo'.

Dodala je da industrija ima i površan aspekt, s vjerojatnijim zapošljavanjem mladih i stereotipno lijepih ljudi. 'Vlasnici superjahti također kažu da posada mora odgovarati njihovoj jahti, ljudi moraju biti lijepi kao i njihova jahta', rekla je, 'Zato u ovoj industriji vidite puno mladih i lijepih ljudi, uvjet je da budete u formi'.

Trenutačno Giselle ima važnu ulogu na superjahti, obavlja pozive u svim interijerima jahte, organizira i planira događaje i brine o administraciji i računima. 'Ja sam zadužena za sve kupnje za posadu, listu preferiranih gostiju, kupnju ukrasa i pogodnosti za goste', rekla je.

Giselle vjeruje da bi svatko tko je zainteresiran trebao isprobati rad u ovoj industriji, sugerirajući da prednosti rada na jahtama nadmašuju otkačene zahtjeve. 'Dosta upoznajete sebe budući da provodite puno vremena sami sa sobom', rekla je, 'To je vrlo dobro plaćena industrija, a također je i vrlo površna industrija. Ali, sva nevjerojatna mjesta, pogledi, zalasci sunca, ljudi koje susrećete iz različitih dijelova svijeta, čine sve to vrijednim toga. Posada postaje vaša obitelj'.

