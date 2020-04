Pune su bakterija: Koliko često i na koji način biste trebali čistiti dječje igračke?

Koliko često treba prati igračke ovisi o tome koliko se djeca s njima igraju, a Good House Keeping otkriva koja sredstva koristiti, koja ne, kako ih osušiti i na što sve treba paziti.



Igračke od tvrde plastike i one za kupanje su najlakše za održavati i treba ih čistiti barem jednom tjedno. Možete ih prati u perilici suđa. Stavite ih u mrežastu vreću kako se ne bi uništile, uključite normalno pranje i nakon što perilica obavi svoj posao obrišite ih suhim ručnikom. Igračke ove vrste možete također očistiti i krpom i vodikovim peroksidom od 3 posto. Pazite ipak na one igračke koje imaju rupice na sebi, voda ostaje u njima i stvara se plijesan. Najbolje bi bilo takve skroz izbjegavati, ali ako ih već koristite dobro ih posušite. Ako ikada primjetite plijesan na igračkama odmah ih bacite.



One plišane možete bez problema oprati u perilici rublja i osušiti u sušilici, pa ih možete slobodno jednom tjedno baciti u pranje (pogotovo ako dijete spava s njima). Stavite ih u jastučnicu kako biste spriječili uništavanje, uključite laganiji program i operite, a zatim ih na isti način stavite na program sušenja. Ako nemate sušilicu možete koristiti sušilo za kosu. Uvijek budite sigurni da plišanci vaše djece nemaju baterije ili neki mehanizam.

Elektroničke igre, tablete i slično treba također čistiti redovito, barem jednom tjedno, a ako je dijete bolesno onda nakon svakog korištenja. Krpom i dezinfekcijskim sredstvom pređite preko površina.



Bebe svoje igračke često stavljaju u usta i žvaču, a nerijetko im i padaju na pod. Očistite ih svaki ili barem svaki drugi dan. Ono što je bitno napomenuti je da ne koristite ocat za čišćenje igrački. Iako ga se često koristi za čišćenje on ne može do kraja ubiti bakterije i dezinficirati dječije igračke koju su prepune bakterija. Najbolje bi bilo oprati ih u toploj vodi sa sapunicom.



Ako pak tražite prirodniju alternativu za čišćenje, možete koristiti neke s timolom, sastojkom koje sadrži ulje timijana. Imajte na umu da takva sredstva imaju ipak nešto manji učinak.