Profesor geografije iz Dalmacije nadmašio održavanje online nastave: Predavao učenicima s vrha planine!

Mate Dedić je profesor povijesti i geografije u Osnovnoj školi Srinjine, a trenutno je popularan po društvenim mrežama i portalima jer je ovih dana jednim potezom nadmašio sve načine predavanja - pogotovo od početka pandemije kada su profesori i učitelji morali smišljati razne načine kako animirati djecu i zadržati im pažnju na online nastavi.



On se, naime, popeo na sv. Jurja na Perunu i održao sat geografije s planine!



Osim što je zabavio učenike, Mate je bio dio humanitarne akcije planinarenja 1100 kilometara kako bi se skupile donacije za 1100 terapija za djecu s poteškoćama u udruzi Brački pupoljci, zajedno s planinarima Danielom Lončarom i Rankom Dragičevićem.



"Sat je održan za nastavni predmet Geografija, učenicima osmog razreda. Upravo smo započeli s nastavnom cjelinom Nizinska Hrvatska, što je značilo da se u ovom razgovoru moglo pokriti prethodne nastavne cjeline Primorska Hrvatska i Gorska Hrvatska, ali iz aspekta hodača kroz navedena područja, i to planinske krajeve. Nastavni sat je nazvan „Via Adriatica“, kao svojevrsni tematski sat", ispričao je Dedić za srednja.hr.



Još bolji doživljaj postigao je time što učenicima nije prethodno rekao kako će izgledati još jedan nastavni sat. Iako su u početku bili malo sramežljivi i vjerojatno zbunjeni, Daniel i Ranko su ih brzo zainteresirali zanimljivim pričama o cijeloj akciji.

Upoznajte Matu Dedića, profesora geografije i povijesti. 💪🏼 Mate se danas s momcima popeo na sv. Jurja na Perunu i tamo,...

"Osnovna ideja bila je upoznati učenike s osobama koje prolaze ovu zahtjevnu stazu, a humanitarna strana priče bila je izuzetno vrijedan dodatak tomu. U razgovoru i druženju s prethodnim hodačima dobio sam jako mnogo u smislu pozitivnih poruka i uvida u drugačiji način razmišljanja, kao i uvida u mentalnu snagu koju te osobe posjeduju. Svi su odreda skromne i samozatajne osobe, koje su zaslužile mnogo više od 5 minuta medijske pozornosti."



Htio je prenijeti barem dio te pozitive i na svoje učenike oko kojih se treba posebno truditi od kada su prešli na online nastavu. Nije bio siguran hoće li ovo uspjeti, ali pitao je ravnateljicu za dozvolu izvođenja nastave u takvom obliku i ona je odobrila, a dojmove učenika će, kaže, saznati tek na idućem satu.



"Važno je napomenuti da je sama akcija krenula davno prije 2021.g. Ova humanitarna priča doslovno je dugogodišnja borba za dostojanstvo i razumijevanje koju je u ime djece s teškoćama u razvoju pokrenula udruga Brački pupoljci. Nažalost, još se jednom pokazalo da smo kao društvo pali na testu brige za one koji su najosjetljiviji. Pojedinačne akcije očito su jedini način da se neke stvari konačno pokrenu. U velikom broju bitaka do sada su ostvarili pobjedu, ali ova akcija ne smije završiti s Danielovim i Rankovim dovršavanjem Via Adriatice, njima je potrebna stalna podrška javnosti i institucija", za kraj govori Mate.

