Prema nutricionistima, ovo je 12 najzdravijih voćki i trebali bi ih jesti što češće

Voće se s razlogom smatra zdravim međuobrokom, a većina ga je puna prirodnih vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa, no ako se pitate koje se voćke ipak smatraju zdravijima od drugih, ovih 12 možete uvrstiti na svoje jelovnike. 1. Avokado: “Popularnost avokada stalno raste i avokado se stavlja gotovo u sve; od smoothieja i sokova, do raznih slanih jela i tosta”, kaže Amy Gorin, vlasnica tvrtke Plant Based with Amy. koja ga preporučuje za što zdravije srce jer konzumacija takve hrane bogate kalijem može pomoći u smanjenju učinka natrija.

"Avokado se može rezati, mazati ili drobiti na tost, a također je izvrstan kao dodatak kremastim smoothiejima i preljevima za salate. No, osim što je ukusan, on je i prepun zdravih masnoća, vlakana i antioksidansa, a razna su istraživanja pokazala i potvrdila da avokado može pomoći u održavanju zdravlja cijelog srca, kao i imunološkog sustava organizma."

2. Borovnice: “Jedna šalica borovnica sadrži četiri grama korisnih vlakana, uz esencijalne hranjive tvari poput C vitamina, K vitamina, mangana i antocijanina — vrstu fitonutrijenata, rekla je Gorin za portal Real Simple. “Nova studija objavljena u Food & Function otkrila je da uživanje u ekvivalentu jedne šalice svježih borovnica dnevno može poboljšati funkciju endotela što pomaže da krvne žile dobro rade, kao i cjelokupnom zdravlju srca".

3. Jabuke: “Jabuke su bogate vlaknima i korisnim polifenolima, a istraživanja pokazuju i da mogu pomoći u snižavanju kolesterola i podržavanju zdravlja srca. Uz to, pune su i omega-3 kiselina i kolina", dodaje. 4. Maline: Dr. Breanna Guan, neuropatska liječnica, maline naziva najboljim voćem za zdravlje kože i hormona. “Pune C vitamina, ove bobice mogu podržati proizvodnju kolagena i zaštititi kožu od starenja gašenjem slobodnih radikala i zaustavljanjem oksidativnog stresa i oštećenja”, kaže. “Elagična kiselina je glavni polifenol u malinama, a pomaže u smanjenju negativnih učinaka toksičnih estrogena, koji se povezuje s karcinomima.”

5. Banane: Ako ste aktivna osoba, Guan preporučuje banane. “Banane su voće s visokim glikemijskim indeksom”, kaže ona. Njihovo prirodno pakiranje čini ih lakima za jelo u pokretu, kako za djecu tako i za sportaše. “Banane s visokim udjelom ugljikohidrata pružaju brz izvor energije. Također su bogate kalijem, za zdravlje srca i alkalnost, a za roditelje koji uvijek žele zdrav međuobrok pri ruci, banane su savršeno rješenje.

6. Limun: “Limun je izvrstan izbor za jačanje zdravlja i imuniteta”, kaže Guan. “Započnite dan sa sokom bogatim C vitaminom koji neće utjecati na vaš šećer u krvi. Poznat kao voće koje čisti, limun smanjuje upalu i pruža mnoge prednosti, uključujući poticanje probave. Pomiješajte sok od limuna s toplom vodom i đumbirom kako biste spriječili sezonske bolesti. 7. Lubenice: "Slatke i hidratantne, lubenice su prirodno piće s elektrolitima", kaže Guan. A postoji toliko mnogo načina da u njima uživate. “Možete zamrznuti narezanu lubenicu i izmiksati je u osvježavajući smoothie ili uživati u cijeloj kriški . Osim vitaminima pune su i karotenoidima i likopenom, izvrsne za zdravlje očiju, srca, te prevenciju raka.”

8: Datulje: Uzgajane na palmama datulje su autohtono voće na Bliskom istoku, a sada su česte i u Sjevernoj i Srednjoj Americi. I da, također su tipičan dio mediteranske prehrane. Visok sadržaj vlakana čini da se nakon nekoliko datulja dugo osjećate siti, što ih čini odličnim međuobrokom koji također sadrži kalij, kalcij, magnezij, selen i nekoliko minerala. 9. Jagode: “Jagode su izvrstan izvor C vitamina, a osiguravaju i mnoge druge vitamine i minerale, pa čak mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi,” kaže dr. Kacie Barnes. “Imaju puno vode i malo ugljikohidrata pa pružaju veliki nutritivni poticaj za vrlo malo kalorija.”

10. Trešnje: “Trešnja je jedno od najzdravijih voća”, kaže Barnes. “Prepuna je antioksidansa i protuupalnih spojeva. Dobar je izvor vlakana, kalija i C vitamina, a sadrži i druge vitamine i minerale!” Trešnje mogu pomoći kod upale i smatraju se protuupalnom hranom. 11. Ananas: Ovo tropsko voće je jako ukusno i sadrži mnoštvo zdravstvenih prednosti. S visokim udjelom C vitamina i mangana, ananas sadrži i B6 vitamin, bakar, tiamin, folnu kiselinu i kalij, a ima malo masti. Iako sadrže prirodne šećere, kriške ananasa odlična su opcija za sladokusce umjesto nekog obrađenog deserta. Ananas se također može kuhati i poslužiti uz proteine, poput piletine na žaru, a iako je kontroverzan dodatak pizzi, zdrav je. 12. Borovnice: Imaju visoku razinu antocijana i antioksidansa, plus C i K vitamin, mangan i vlakna. Lako ih je jesti - samo ih operite i stavite u usta - a mogu se i uključiti u mnoge recepte.

