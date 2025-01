Popis pravila za putnike vozača Ubera izazvao je raspravu: 'To je iskreno ludo'

Vožnja taksijem može biti brz i praktičan način prijevoza, no da bi putovanje bilo sigurno i ugodno, postoji nekoliko važnih pravila koja vozači i putnici trebaju poštovati. Od osnovnih sigurnosnih mjera do ponašanja u vozilu, poznavanje tih pravila ne samo da osigurava nesmetanu vožnju, već i doprinosi kvaliteti usluge koju taksi pruža. No, jedan je dugačak popis pravila vozača za putnike izazvao raspravu nakon što je korisnik podijelio fotografiju tog šokantnog popisa na Redditu, piše New York Post.

Korisnik je objavio fotografiju pravila koja su plastificirana i obješena u automobilu. "Pozdravljam vas kao svog putnika. Ovdje su jasna pravila bontona koja zahtijevam da bismo osigurali ugodnu vožnju", piše na početku. Neka od pravila uključuju zahtjev da se kućni ljubimci drže u krilu ili stave na pod kao i da se djeci zabrani da udaraju sjedala ili se igraju s vratima i prozorima. No, isto tako vozač je zabranio telefoniranje putnika kao i da će odbiti smanjiti glasnoću radija. "Neću isključiti ili smanjiti radio da biste vi obavljali osobne ili poslovne pozive.Ne želim čuti vaše korporativne sastanke ili osobne dogovore. Imajte ih prije ulaska ili nakon izlaska iz mog automobila. Bez iznimaka", stoji u pravilima.

Ljudi na Redditu primijetili su da se većina pravila činila razumljivom, ali su grubo izrečena te su praćena prijetnjama. "Nemoj jesti i piti u mom automobilu. Voda je u redu. Ako ipak to učinite i ako ostane nered ili miris, to će biti prijavljeno Uberu/Lyftu i oni će naplatiti naknadu za čišćenje od 50 dolara, bez obzira koliko mali nered bio. Isto vrijedi i za djecu", piše u popisu. Putnicima se također prijeti da će biti prijavljeni jer ne pokrivaju nos i usta kada kašlju ili kišu ili ako ne nose masku kada su bolesni.

Ipak, nošenje sigurnosnog pojasa ovisi o putniku te su upozoreni da bi mogli biti kažnjeni. "Ako u bilo kojem trenutku ne uživate u vožnji, odbijate poštivati ​​moja pravila ili se na bilo koji način osjećate neugodno, rado ću stati da biste mogli zatražiti drugog vozača. Zamolite me da to odmah učinim", stoji u poruci. Poruka završava zahvalom vozača na "poštivanju jednostavnih pravila ponašanja u automobilu".

Međutim, mnogi su ljudi primijetili da neka od pravila nisu bila tako jednostavna, a način na koji su bila formulirana nije bio previše uljudan. "Jedina nerazumna stvar je vozačevo odbijanje stišavanje ili isključivanja glazbe. Sve ostalo je obična ljubaznost. Čuvajte svoje ljubimce/djecu na njihovim sjedalima, nemojte imati uključen zvučnik, nemojte praviti nered ili ostavljati mirise u automobilu. Razumno. Unatoč tome, velika slova i propovjednički ton nevjerojatno su odbojni", komentirao je netko.

"Imati popis od milijun stvari koje ne smijete raditi i onda ga završiti s 'neobavezni sigurnosni pojasevi' je iskreno ludo", primijetila je druga osoba. "Slažem se sa svim ovim osim poslovnih poziva i stišavanja glazbe", napisao je netko drugi. "Vi pružate uslugu nekome tko vam plaća. Morate zadovoljiti sve razumne potrebe. Ti nisi moj prijatelj koji me vozi, ti si osoba koja pruža uslugu koju sam platio", zaključio je jedan korisnik.