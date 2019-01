Pogriješila sam: Susjeda i ja zamijenile smo muževe

Lako biste pomislili da je ideja koja je pala na pamet Kay Moriarty, da sa susjedom zamijeni muža, "moderna", no istina je daleko od toga. Dogodilo se to 70-ih godina, a danas umirovljena 78-godišnja Kay, žali zbog tog nesmotrenog poteza. Kaže, to joj je greška života.

Naime, nakon što je pročitala jednu knjigu o samopomoći, knjigu je proslijedila i svojoj prijateljici i prvoj susjedi Riti. Kad ju je i ona pročitala došle su na ideju da malo zamjene muževe, piše Mirror.

Kay je upoznala četiri godine starijeg supruga Roberta kada je imala 19 godina, a on 23, i nakon više godina braka u kojem su dobili dvoje djece, tražila je strast koja se u tom braku izgubila.

Ispričala je kako je njen suprug bio jedini muškarac s kojim je imala odnose u životu i nikada ga nije prevarila. Ipak, unatoč ili usprskos tome, pitala se kako bi bilo spavati s nekim drugim. U braku su dobili kćer i sina, vršnjake sa dvije kćeri njihovih prvih susjeda.

Ideja o zamijeni muževa kod njenog supruga Roberta nije naišla na odobravanje, protivio se, no susjedin, Ritin muž Terry je želio zamijenu. Kay je cijelu situaciju opisala u svojoj knjizi "The Husbands Next Door".

Parovi su odlučili otići na zajednički, dvotjedni odmor. Bio je dogovor da jedan dan u tjednu zamijenjeni parovi imaju svoj dan/noć bez djece. Oba zaijenjenja para uživali su u strasti. Kada su se vratili svojim domovina, Rita i Robert rekli su svojim supružnicima da su odlučili kao par ostati zajedno i izgraditi svoj, zajednički život te da će sva djeca živjeti s njima. Šokirana Kay nije se mogla nikom požaliti zbog srama kojeg je osjećala, ostala je bez svega pa se preselila Terryju. Najstarija kćer je ostala ipak s njima, kao i mlađa Terryijeva.

Sin od Kay i Roberta udaljio se od svoje majke i s njom nije nikada više imao dobar odnos, a njezina kći se udaljila od oca koji je s novom ženom otišao živjeti na drugi kraj zemlje. Iako je uživala u strastvenoj noći s Terryem, Kay je jako nedostajao suprug Robert s kojim je imala stabilan dom. Cijeli život žali zbog odluke koju su donijeli, a s Terryem se razvela nakon sedam godina veze.

