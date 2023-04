Pod velikim ste stresom? Isprobajte ovih šest trikova koji će vam pomoći da se smirite u samo 5 minuta!

Stres je neizbježan dio života. Ponekad je on dobar za nas jer nam pomaže da razvijemo otpornost te potiče motivaciju i produktivnost. Ali, neprestani niz turobnih vijesti i stalne stresne životne situacije mogu stvoriti visoke razine kroničnog stresa koji negativno utječe na naše zdravlje. Dobra vijest je da postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti kako biste vratili mir u svoj život, prenosi Yahoo.

1. Usredotočite se na disanje: Prema dr. Marlynnu Weiju, psihijatru iz New Yorka, ritmičko disanje je dobra vježba za smanjenje stresa koja ne zahtijeva previše napora. Evo kako je učiniti:

Postavite tajmer na tri minute

Usredotočite se na dah

Duboko udahnite kroz nos dok brojite do pet

Zadržite dah pet sekundi

Izdahnite dok brojite do pet

Ponavljajte ovaj postupak tri minute i primijetit ćete kako će vam dah postati dublji

'Mislim da je ova vježba jednostavna za izvedbu i izvrsna za početnike', kaže dr. Wei. Ako niste samo pod stresom, već ste i umorni, dr. Wei preporučuje da ovu vježbu disanja prakticirate dok hodate. Pokušajte uskladiti dah s tempom hodanja. 'Na ovaj će te način smanjiti razinu kortizola te će te gotovo odmah primijetiti da će vam se sniziti krvni tlak i otkucaji srca', dodaje.

2. Odmorite se od mobitela: Konstantno provjeravanje najnovijih obavijesti na telefonu može vas opteretiti, kaže Kristine Carlson, koautorica knjige 'Don't Sweat the Small Stuff', koju je napisala sa svojim pokojnim suprugom Richardom Carlsonom. 'Toliko smo vezani uz tehnologiju', kaže ona, 'E-pošta, tekstualne poruke, provjeravanje Instagrama - sve to stvara ovisnost'. Umjesto toga, savjetuje, isključite se iz svoje e-pošte ili telefona i uzmite ono što se naziva 'zlatnom stankom'. Odgađanjem obavijesti stvarate mentalni prostor da se usredotočite na sebe i na to kako se osjećate. Dok se fokusirate na sebe, vježbajte disanje, zatvarajući oči i usmjeravajući misli prema nečemu na čemu ste zahvalni, predlaže Kristine. Istraživanje to potvrđuje - pokazalo se da fokusiranje na zahvalnost povećava razinu sreće.

3. Pokušajte meditirati: Postoje mnoge besplatne aplikacije za meditaciju koje vam mogu pomoći da pametno iskoristite pet minuta kojih su vam potrebni za opuštanje. Popularne aplikacije kao što su Headspace ili Insight Timer imaju stotine opcija vođene meditacije koje vam mogu pomoći da se nosite s bilo kojom emocijom koju možda osjećate. Istraživanja pokazuju da meditacija može pomoći u ublažavanju tjeskobe i depresije. Nick Allen, profesor psihologije i direktor Centra za digitalno mentalno zdravlje na Sveučilištu Oregon, predlaže da pokušate izgraditi praksu meditacije kada niste pod stresom. Što više radite unaprijed, kaže on, bilo sami ili sa stručnjakom, to ćete bolje rezultate vidjeti kada ste u nevolji.

4. Poslušajte opuštajuću pjesmu: Dr. sc. Emmeline Edwards, direktorica Odjela za izvanškolska istraživanja u Nacionalnom institutu za zdravlje, kaže da terapija glazbom također može biti odličan način opuštanja gdje god se nalazili. ' Auditivni korteks povezan je s drugim područjima mozga koja su povezana s našim sustavom nagrađivanja, motoričkim sustavima, centrima za motivaciju i regulaciju emocija', dodaje. Istraživanja pokazuju da glazba može pomoći ljudima koji se suočavaju s poremećajima povezanim sa stresom, blagom depresijom i tjeskobom.

5. Popijte opuštajuću šalicu čaja: 'Popijte šalicu vrućeg čaja, po mogućnosti bez kofeina', kaže dr. Wei, 'I odložite svoj pametni telefon i samo provedite nekoliko minuta fokusirajući se na okus čaja, temperaturu, primjećujući sve o šalici'. Ova praksa svjesnosti pomaže vam da isključite druge misli, pomaže vam da se usredotočite na nešto što smiruje. Ovo može biti izvrsna taktika za smanjenje stresa na poslu; iako ne možete nužno potpuno odstupiti od stresora, možete koristiti šalicu čaja kao signal da na trenutak uzmete stanku.

6. Izađite van na nekoliko minuta: Dr. Monique Tello, liječnica interne medicine u Women's Health Associates u Bostonu, kaže da je ponekad izlazak van u brzu šetnju ili na svjež zrak odlična opcija za brzo smanjenje stresa. 'Ako netko osjeća da je pod velikim stresom i ima priliku promijeniti okolinu, izaći na svježi zrak, vidjeti prirodu, vodu, drveće - trebao bi to napraviti', kaže dr. Tello. Ova je strategija izvrsna za ljude koji se osjećaju nemirno ili se ne mogu koncentrirati, a postoje studije koje podupiru njezinu učinkovitost, dodaje ona.

